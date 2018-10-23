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Европарламент проголосовал за запрет одноразовой посуды и ватных палочек
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Еврокомиссия предложила такой запрет ещё в мае. Планируется всё реализовать к 2021 году. Запрет коснётся также ватных палочек и столовых приборов. Также Еврокомиссия хочет сократить использование пластиковых контейнеров для еды и стаканов. Производителей продукции могут обязать возместить их ущерб экологии и сообщать покупателям, как на природу влияют влажные салфетки, сигаретные фильтры, пластиковые упаковки и полиэтиленовые пакеты. Пластиковые бутылки планируют собирать отдельно, а к 2025 году 90% из них должны подлежать переработке.
В Европейском парламент законопроект поддержал 571 депутат, 53 вытупили против. Теперь Еврокомиссия начнёт переговоры с членами ЕС о введении запрета.
По данным Европарламента, на долю пластика приходится три четверти всего мусора в мировом океане. В ЕС одноразовые изделия из пластика составляют примерно половину объёма мусора на пляжах.
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