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Европарламент проголосовал за запрет одноразовой посуды и ватных палочек

24.10.2018 17:15 — Разное | KYKY  
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Пока беларусы петициями пытаются добиться от власти каких-то действий против массового использования вещей из пластика, в Европейском союзе могут уже к 2021 году запретить множество такой продукции. Европарламент проголосовал за запрет на одноразовые вещи из пластика − посуду, трубочки для питья, тонкие пластиковые пакеты и так далее, пишет Deutsche Welle. Причина очевидна − трудность переработки таких отходов и загрязнение мирового океана. Теперь начнутся переговоры со странами ЕС, а в итоге должна выйти директива Европейского союза.

Еврокомиссия предложила такой запрет ещё в мае. Планируется всё реализовать к 2021 году. Запрет коснётся также ватных палочек и столовых приборов. Также Еврокомиссия хочет сократить использование пластиковых контейнеров для еды и стаканов. Производителей продукции могут обязать возместить их ущерб экологии и сообщать покупателям, как на природу влияют влажные салфетки, сигаретные фильтры, пластиковые упаковки и полиэтиленовые пакеты. Пластиковые бутылки планируют собирать отдельно, а к 2025 году 90% из них должны подлежать переработке.

В Европейском парламент законопроект поддержал 571 депутат, 53 вытупили против. Теперь Еврокомиссия начнёт переговоры с членами ЕС о введении запрета.

По данным Европарламента, на долю пластика приходится три четверти всего мусора в мировом океане. В ЕС одноразовые изделия из пластика составляют примерно половину объёма мусора на пляжах.

Читайте по теме: Беларусы требуют запретить пластиковые пакеты или ввести на них налог

 
 
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Пока беларусы петициями пытаются добиться от власти каких-то действий против массового использования вещей из пластика, в Европейском союзе могут уже к 2021 году...
 
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