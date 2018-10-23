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Ночью в Пинском районе бесправник насмерть сбил 42-летнего велосипедиста

24.10.2018 18:08 — Разное | Аргументы и факты  
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Ночью в Пинском районе бесправник насмерть сбил 42-летнего велосипедиста
ГАИ Бреста и Брестской области

Как стало известно, 38-летний водитель легкового автомобиля «Мицубиси Монтеро» двигался по автодороге М10 «Граница Российской Федерации-Гомель-Кобрин». На 421 км в Пинском районе мужчина не заметил велосипедиста, который двигался в попутном направлении по краю проезжей части, и совершил наезд на него.

Ночью в Пинском районе бесправник насмерть сбил 42-летнего велосипедиста В Смолевичах легковушка сбила пенсионера, который затем упал на ручную косу

В результате дорожно-транспортного происшествия 42-летний велосипедист от полученных травм скончался на месте аварии. По информации ГАИ Бреста и Брестской области, велосипед никак не был обозначен.

По факту смертельной аварии проводится проверка. Выясняются все обстоятельства трагедии. В ГАИ обратили внимание, что водитель легковушки не имеет права управления транспортными средствами.

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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