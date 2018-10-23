Ночью в Пинском районе бесправник насмерть сбил 42-летнего велосипедиста

Как стало известно, 38-летний водитель легкового автомобиля «Мицубиси Монтеро» двигался по автодороге М10 «Граница Российской Федерации-Гомель-Кобрин». На 421 км в Пинском районе мужчина не заметил велосипедиста, который двигался в попутном направлении по краю проезжей части, и совершил наезд на него.

В результате дорожно-транспортного происшествия 42-летний велосипедист от полученных травм скончался на месте аварии. По информации ГАИ Бреста и Брестской области, велосипед никак не был обозначен.

По факту смертельной аварии проводится проверка. Выясняются все обстоятельства трагедии. В ГАИ обратили внимание, что водитель легковушки не имеет права управления транспортными средствами.