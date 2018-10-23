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УВД: в Минске двое мужчин ограбили 86-летнюю старушку

24.10.2018 17:56 — Разное | Аргументы и факты  
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УВД: в Минске двое мужчин ограбили 86-летнюю старушку
Фото из открытых источников

Как стало известно, 37-летний и 58-летний жители Гомельской области ограбили 86-летнюю пенсионерку. Добычей злоумышленников стала сумка, в которой из ценных вещей были мобильный телефон и 110 рублей. Женщина обратилась в милицию.

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Как пояснила официальный представитель Центрального РУВД Минска Елена СВИРИДОВА, спустя несколько дней сотрудники патрульно-постовой службы милиции, неся службу по охране общественного порядка, обратили внимание на строительный вагон. Из него были слышны обрывки разговора, из которого стало понятно, что мужчины кого-то ограбили.

Выяснилось, что именно эти мужчины причастны к ограблению бабушки. В отношении них возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.206 УК Республики Беларусь («Грабеж»). Им грозит наказание вплоть до шести лет лишения свободы. Елена Свиридова обратила внимание, что один из задержанных недавно освободился из мест лишения свободы.

 
Теги: Минск
 
 
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