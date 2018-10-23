В Италии задержали белорусскую пару с фальшивыми евро

Il Messaggero . Об этом сообщила газета





Как уточняет издание, 41-летняя няня и 29-летний безработный пришли в почтовое отделение на улице Ауфидия Намусы, чтобы открыть счет и положить на него наличные.





Они передали в окошко кассы 82 банкноты достоинством в 50 евро. Кассир сразу заметил, что купюры были странными.





Подозрения сотрудника почты подтвердились после проверки денег в валидаторе. Пытаясь не вызвать подозрений, он сообщил начальнику почтового отделения, а тот набрал полицию.





Через несколько минут карабинеры приехали на место и задержали пару. Банкноты были изъяты.





Впоследствии полиция произвела обыск в доме, где жили мужчина и женщина, и нашла там еще 18 фальшивых купюр достоинством в 50 евро.





Задержанных в ожидании разбирательств в суде поместили под домашний арест.