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Открытие и закрытие Европейских игр в Минске обойдутся в $12 млн
Право на организацию церемоний открытия и закрытия выиграла российская компания ООО "Арт Сити-5". Генеральным продюсером будет композитор Игорь Крутой.
Согласно тендерной документами, стоимость двух церемоний — 25 миллионов 129 тысяч 725 рублей. Сценарии открытия и закрытия обещают подготовить к 25 октября, передает
Вторые Европейские игры пройдут в Минске в июне 2019 года. Открытие запланировано на 21 июня, закрытие — на 30 июня.
"Арт Сити-5" имели отношение к организации седьмых зимних Азиатских игр в Астане в 2011 году. Также компания участвовала в организации 27-й Всемирной летней Универсиады в Казани в 2013 году и 16-го Чемпионата мира FINA по водным видам спорта в Казани в 2015 году.
$12 млн — космическая сумма для Беларуси, хотя в мировом масштабе это не такие уж и большие деньги. На церемонию открытия первых Европейских игр власти Азербайджана потратили $100 млн.
Открытие зимних Олимпийских игр в Пхёнчане (2018) стоило $65 млн, летней Олимпиады в Рио-де-Жанейро (2016) — $21 млн. Правда, обычно подобные расходы берут на себя спонсоры игр, а не бюджет страны, которая их принимает.
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Право на организацию церемоний открытия и закрытия выиграла российская компания ООО "Арт Сити-5". Генеральным продюсером будет композитор Игорь Крутой.
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