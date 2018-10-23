ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Открытие и закрытие Европейских игр в Минске обойдутся в $12 млн

24.10.2018 17:51 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Право на организацию церемоний открытия и закрытия выиграла российская компания ООО "Арт Сити-5". Генеральным продюсером будет композитор Игорь Крутой.

Согласно тендерной документами, стоимость двух церемоний — 25 миллионов 129 тысяч 725 рублей. Сценарии открытия и закрытия обещают подготовить к 25 октября, передает "Еврорадио".

Вторые Европейские игры пройдут в Минске в июне 2019 года. Открытие запланировано на 21 июня, закрытие — на 30 июня.

"Арт Сити-5" имели отношение к организации седьмых зимних Азиатских игр в Астане в 2011 году. Также компания участвовала в организации 27-й Всемирной летней Универсиады в Казани в 2013 году и 16-го Чемпионата мира FINA по водным видам спорта в Казани в 2015 году.

$12 млн — космическая сумма для Беларуси, хотя в мировом масштабе это не такие уж и большие деньги. На церемонию открытия первых Европейских игр власти Азербайджана потратили $100 млн.

Открытие зимних Олимпийских игр в Пхёнчане (2018) стоило $65 млн, летней Олимпиады в Рио-де-Жанейро (2016) — $21 млн. Правда, обычно подобные расходы берут на себя спонсоры игр, а не бюджет страны, которая их принимает.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Право на организацию церемоний открытия и закрытия выиграла российская компания ООО "Арт Сити-5". Генеральным продюсером будет композитор Игорь Крутой.
 
Новости дня
Новости разные
 
"Я эту куртку ношу 50 лет". Пенсионеры рассказывают про повышение пенсии и свою жизнь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
24.10.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика