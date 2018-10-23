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"Послушайте, Путин, сколько вы там потеряли?" Валенса предложил ежедневно звонить президенту России

24.10.2018 17:42 — Разное | Партизан  
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Экс-президент Польши Лех Валенса предложил ежедневно звонить президенту России Владимиру Путину и спрашивать его, сколько страна потеряла от санкций.

В интервью Радио Свобода Валенса отметил, что как только возникла "проблема" между Украиной и Россией, он предложил простое решение.



"Выбрать десять человек со всего мира, людей, которые хорошо знакомы с Украиной и Россией, и попросить их составить список из десяти решений для различных стран, которые могут быть болезненными для России. Что-то не покупать, что-то не продавать. У каждой страны свои интересы, поэтому каждая страна могла бы выбрать какой-то пункт из этого списка", - предложил экс-президент.

По его мнению, еще пять человек из этой группы должны быть в хороших отношениях с Путиным. И каждый день один из них должен звонить Путину и говорить: Послушайте, Путин, вот столько потеряли мы, а сколько потеряли вы? И, наконец, последний может сказать: давайте подумаем еще раз, иначе ваши олигархи вас никогда не простят.

Валенса добавил, что должна быть создана группа солидарности с Украиной, ведь сегодня каждая страна действует по своему усмотрению, "а Россию так не победить".

В феврале-марте 2014 года Россия после падения в Украине режима президента Виктора Януковича провела спецоперацию по аннексии Крыма, инспирировала выступление сепаратистов в Луганской и Донецкой области и пошла на прямое военное вторжение в августе 2014 и феврале 2015 годов. 

Россия продолжает подпитывать войну в Донбассе деньгами и вооружением, создав в оккупированных районах полноценную армию в составе кадровых российских военных, граждан РФ и местных сепаратистских элементов.

В результате российской агрессии погибли более 10 тысяч украинцев, более 20 тысяч получили ранения, 1,8 миллионов украинцев стали внутренне перемещенными лицами. Кроме того, Украина из-за агрессии России потеряла более 16% ВВП.

Страны Запада (ЕС, США, Япония) в ответ на агрессию РФ против Украины ввели  секторальные и персональные экономические антироссийские санкции. В 2017 году США расширили санции против России за ее вмешательство в президентские выборы 2016 года. В 2018 году Вашингтон расширил санкции за отравление екс-агента Сергея Скрипаля в Великобритании. Второй уровень санкций за отравление Скрипаля предполагает запрет на сделки с активами крупнейших госбанков РФ в США, запрет на сделки с новыми российскими долговыми обязательствами, запрет им проводить операции с американским долларом, ограничение авиаперелетов российских компаний в США и т.д. Второй этап санкций пока не введен в действие. 

 
 
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Экс-президент Польши Лех Валенса предложил ежедневно звонить президенту России Владимиру Путину и спрашивать его, сколько страна потеряла от санкций.
 
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