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Беларусь отменила визы для китайцев, а они стали меньше к нам летать

24.10.2018 17:35 — Разное | Партизан  
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Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Китае Кирилл Рудый в интервью ТАССрассказал о первых итогах безвизового режима с Китаем.


Кирилл Рудый на ежегодной дипломатической благотворительной ярмарке в Пекине. Фото: посольство Беларуси в Китае

Про первые итоги безвиза

Рудый привёл статистику от беларуских пограничников. С 10 августа, когда начал действовать безвиз, по 1 октября границу пересекли 5633 китайца. В прошлом году − 3848. То есть поток вырос на 146%, но, как замечает посол, не в 10 или 20 раз. Также он отметил наличие прямого рейса из Пекина в Минск − и на нём количество пассажиров и вовсе упало. Кирилл Рудый частично списал это на ценовую политику авиакомпании Air China. «С другой стороны, это говорит о том, что основной поток тех, кто приехал, − это китайцы, которые из других государств решили, путешествуя, заехать в нашу страну. Поэтому Беларусь не рассматривается для Китая как некая точка для конечного пребывания − мы для них транзитная страна».

Также посол отметил, что туристические компании, вопреки ожиданиям, не бросились налаживать отношения после начала безвиза. Их реакция была обратной, потому что те же китайские компании помогали оформлять визы, а теперь потеряли часть дохода и вынуждены сместить акцент на качество услуг в самой Беларуси.

 
Теги: Минск
 
 
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Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Китае Кирилл Рудый в интервью ТАССрассказал о первых итогах безвизового режима с Китаем.
 
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