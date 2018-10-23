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Королева Елизавета II впервые публично прокомментировала Brexit

24.10.2018 17:04 — Разное | Партизан  
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Королева Великобритании Елизавета II впервые публично прокомментировала процесс выхода страны из состава Евросоюза.



Во время королевского банкета в честь официального визита в Великобританию короля Нидерландов Виллема-Александра и королевы Максимы, королева Елизавета заявила, что Британия стремится к новому партнерству с Европой и с уверенностью смотрит в будущее.

"Когда мы смотрим на новое партнерство с Европой, наши общие ценности и приверженность друг другу являются самыми большими активами и демонстрируют, что  невзирая на все изменения, наш прочный альянс остается сильным... и мы с уверенностью смотрим в будущее", - цитирует королеву Sky News.

16 марта 2017 года Елизавета II официально предоставила премьер-министру Терезе Мэй право инициировать переговоры о выходе из Евросоюза, таким образом, одобрив Brexit.

23 июня 2016 года британцы на референдуме сказали "нет" сохранению Великобритании в составе Европейского Союза. За выход страны из ЕС проголосовало 52% избирателей, против - 48%. Шотландия и Северная Ирландия в основном проголосовали за сохранение членства Соединенного Королевства в ЕС, а Уэльс и Англия поддержали Brexit.

Летом 2018 года Кабинет министров Великобритании согласовал план создания свободной торговой зоны между Британией и ЕС, которая будет касаться промышленной и сельскохозяйственной продукции, так называемый "мягкий Brexit".

Глава Совета ЕС Дональд Туск заявил, что предложенный Британией план мягкого выхода из ЕС не сработает. По его словам, соглашения по Brexit не будет без всеобъемлющей договоренности по границе между Ирландией, которая остается в ЕС, и Северной Ирландией.

17 октября представитель Европейского Союза на переговорах по Brexit Мишель Барнье заявил о готовности ЕС пойти на уступки Лондону.  Барнье предлагает продлить на год срок переходного периода после Brexit. В течение этого года для граждан и предприятий не будет никаких изменений.

В Брюсселе ожидают, что в ответ премьер-министр Великобритании Тереза Мэй согласится на уступки в вопросе ирландской границы.

 

 
 
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Королева Великобритании Елизавета II впервые публично прокомментировала процесс выхода страны из состава Евросоюза.
 
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