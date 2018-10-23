Самомотивация. Разоблачение мифа

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Человек, который хочет вначале настроиться, вдохновиться, привести себя в нужное состояние, а уже потом действовать, не понимает природы психики. По этой причине мотивационные тренинги - не более чем выкачивание ваших денег и пустая трата времени.

Об этом говорит Александр Невеев - кандидат психологических наук, эксперт по культам, сектам и деструктивным тренингам, популяризатор науки:

- Как замотивировать себя? Как захотеть делать то, что необходимо сделать, но так не хочется? Где взять силы для успеха? Как уже решиться сделать необходимое? Как вдохновить себя на Поступок? На эти и многие другие подобные вопросы ищут ответы люди, решившие искать секреты самомотивации.

Но существуют ли эти секреты? И, главное, стоит ли их искать?

Давайте разберемся.

На самом деле, человеку нет нужды каждый раз перед выполнением действия думать о том, как сделать так, чтобы совершить это действие захотелось. Дело в том, что помимо мотивов, потребностей, желаний, эмоций, у человека существует еще воля, волевая сфера психики. Человек может действовать даже тогда, когда он действовать не хочет, и может делать то, что делать совсем не хочется. Достаточно лишь осуществить волевое усилие.

Однако, зачастую, различные авторы, пишущие о самомотивации, а также мотивирующие ораторы (в США это целая профессия – мотивирующий оратор (motivational speaker) – человек, единственная задача которого – это выступить на сцене так, чтобы расшевелить аудиторию и заставить ее «выйти из зоны комфорта», «оторвать уже пятую точку от дивана» и т.д. и т.п.) не понимают этой разницы. Они адресуют свои восклицания эмоциональной сфере: рисуют перед человеком заманчивые перспективы (например, восклицают, что по достижении успеха, у вас отбоя не будет от красавиц) или же используют психологические давление, даже агрессию, осуществляя то, что некоторые называют «волшебный пинок» («если вы и дальше будете сидеть без дела, то разжиреете и превратитесь в вонючего бомжа»).

Кстати говоря, все эти мотивирующие ораторы и другие авторы различных мотивирующих материалов (афоризмов, статей, книг, видеороликов) напрямую заинтересованы в том, чтобы человек считал, что перед началом важного проекта нужно обязательно получить мотивационную пилюлю – сходить на мотивирующий тренинг, семинар, посетить соответствующую лекцию. Действительно, если в обществе будет спрос на такого рода мотивационные пилюли, продавцы мотивации всегда будут при деньгах.

А между тем, человек – это не животное, на которое можно воздействовать лишь кнутом и пряником, человек имеет разум и волю. Так что, если вы чувствуете, что не можете себя заставить что-то делать, вам надо не книжки по самомотивации читать, не смотреть мотивирующие видео и не слушать мотивирующие песенки, а лишь применять волю, заставлять себя. Именно этого вам, скорее всего, не хватает – устойчивого навыка применения воли.

Таким образом, человек, которых хочет замотивировать себя на выполнение того или иного действия фактически хочет не просто начать действовать, но и чувствовать себя при этом хорошо, испытывать энтузиазм и эмоциональный подъем. А это означает, что он решает две задачи вместо одной.

С этой точки зрения человек, который решил волевым усилием заставить себя действовать, находится в выигрышном положении: он хочет лишь начать действовать, и его не волнует, как он себя при этом будет чувствовать.

Более того, зачастую, когда мы решаем действовать, мы чувствуем себя не очень хорошо, даже плохо. И это нормально. При этом понятно, что при прочих равных тот, кто способен действовать и в приятном, и в неприятном эмоциональном состоянии добьется большего, чем человек, способный действовать только на позитивном настрое и лишь тогда, когда на него снисходит вдохновение.

Я вам больше скажу, человек, который хочет вначале настроиться, вдохновиться, привести себя в нужное состояние, а уже потом действовать, просто не понимает природы нашей психики. Психика служит для адаптации, поэтому психические механизмы, необходимые для адаптации, включаются тогда, когда задача адаптации возникла, т.е. когда человек начал действовать. Слышали поговорку «аппетит приходит во время еды»? Так вот психика работает примерно в том же режиме. Начните действовать, не прекращайте усилий, несмотря на неприятные переживания и ощущения, и психика подключится.

Таким образом, если вы чувствуете, что не делаете того, что нужно делать, того, что вы должны делать, и хотите справиться с этой проблемой, вам нужно думать не о том, как себя замотивировать, вдохновить, настроить, не о том, как привести себя в нужное состояние, а о развитии навыков действия в отсутствие мотивов, вопреки мотивам, превозмогая негативные переживания и ощущения, т.е. о применении воли, и о ее развитии.

Как же развивать волю? Как нарабатывать навык осуществления волевого усилия?

Вы удивитесь, но ничего сложного тут нет. Если вы хотите развить свою волю, то поступать надо так же, как люди поступают, когда формируют любой другой навык, – продвигаться от простого к сложному. Сначала вы должны научиться осуществлять небольшое, не слишком значительное волевое усилие, вы должны заставлять себя совершать не слишком сложные, не требующие слишком больших усилий действия, которые вы не хотите совершать. А потом нужно переходить к выполнению все более и более сложных действий. Начните, например, с самодисциплины, с личной гигиены, с регулярного мытья полов в квартире, строго придерживайтесь режима дня, займитесь уже спортом на регулярной основе…

Регулярность – один из лучших способов развития воли. Например, решили вы что каждую среду и пятницу в 19.00 вы идете в спортзал, значит, строго придерживайтесь этого режима, несмотря на то, что вы чувствуете по поводу необходимости идти в зал.

При этом нужно помнить о том, что формирование волевых навыков проходит те же стадии, которые мы наблюдаем при формировании любых других навыков: вначале вам неприятно и непривычно, вам трудно действовать новым непривычным образом, но потом, если вы не бросаете тренировок, все налаживается, непривычное становится привычным, а в вашем репертуаре появляется новый навык. Вспомните, как вы учились писать или водить машину. При формировании волевых навыков будут происходить похожие вещи.

Необходимо помнить и о еще одном принципиально важном моменте, о котором практически всегда забывают мотивирующие ораторы и другие авторы мотивирующих материалов (афоризмов, статей, книжек, видеороликов): независимо от того, есть ли у вас сильный мотив и/или сильная воля к совершению действия, успешность этого действия зависит не только от вашей готовности это действие совершить. Действительно, чтобы действие было успешным, одной готовности его совершить может не хватить, поскольку вмешаются следующие факторы:

вы просто не умеете совершать это действие (вы хотите смастерить табуретку, но не умеете этого делать). К сожалению, зачастую, любители искать эффективные способы самомотивации, саморазвития и личностного роста, не понимают, что начать стоило бы с приобретения навыков выполнения желаемых действий;

у вас нет ресурсов (материальных, финансовых и пр.), необходимых для совершения действия (вы хотите сделать табуретку, умеете ее делать, но у вас нет денег на покупку необходимой древесины);

ваша жизненная ситуация не позволяет вам совершить желаемое действие (вы готовы смастерить табуретку, умеете это делать, закупили древесину, но у вас нет свободного времени, поскольку ваш режим работы слишком жесткий; и/или у вас нет места, подходящего для изготовления табуретки)

Нельзя сбрасывать со счетов и влияние случайностей. Например, вы готовы смастерить табуретку, умеете это делать, закупили древесину, нашли время, чтобы сделать табуретку, друг разрешил вам использовать в качестве мастерской его гараж, но внезапно вы встречаете потрясающую девушку, влюбляетесь в нее, она отвечает вам взаимностью, и вам становится уже не до табуреток.

Кстати, наш разум вообще зачастую пасует, когда речь идет о случайностях, нам трудно принимать во внимание элемент случайности и делать на него поправку. В частности, нам трудно поверить, что читать биографии успешных бизнесменов с целью заполучить секреты успеха бессмысленно, поскольку успех в бизнесе в огромной степени определяется случайностями, случайными стечениями обстоятельств.

Наконец, необходимо учитывать и еще один момент. Подобно тому, как страх бывает рациональным и иррациональным, так и отсутствие мотива, ощущение нежелания действовать в ряде случаев оправданы.

Например, мне как последовательному критику методов соблазнения (тренингов по пикапу) часто приходят письма от молодых и не очень молодых людей, в которых передо мной ставят вопрос о том, как замотивировать себя на то, чтобы подойти к девушке, как преодолеть страх знакомства, как войти в эмоциональное состояние, оптимальное для знакомства. На эти вопросы я всегда отвечаю одно и то же: страх подойти к девушке, страх знакомства вполне оправдан, если вы решили знакомиться в месте и в ситуации, которые для этого не предназначены в нашей культуре.

Действительно, молодые люди испытывают страх знакомства с девушкой в метро, на улице, в торговом центре потому, что знакомиться в этих местах в России не принято. В таких местах к нам подходят в основном всякие маргиналы, люди, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения, люди, попавшие в сложную ситуацию. Поэтому страх знакомства в этом случае вполне оправдан и является сигналом того, что знакомиться надо в других местах – на отдыхе, в клубах по интересам.

Так что, если вы хотите что-то делать, но никак не можете начать действовать, обязательно проанализируйте, является ли это действие допустимым, соответствующим нашей культуре, оправданным, приемлемым. Помните и о том, что, совершая действия, не соответствующие нашей культуре, не принимаемые обществом, вы, по сути, маргинализируетесь, отделяете себя от других людей.