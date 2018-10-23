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Аналитики рассказали, когда курс доллара достигнет пика

24.10.2018 17:56 — Разное | UDF  
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Фото: DPA / TASS
Аналитики банка Nordea представили результаты прогнозной модели в отношении курса доллара. Согласно расчетам, три из четырех факторов модели продолжают оказывать поддержку американской валюте.

На укрепление доллара "работают" уровень инфляции в США, перспективы роста американской экономики и денежгая политика ФРС (которая к концу 2018 года начнет играть против доллара). А вот политику администрации США аналитики считают фактором, который оказывает негативное влияние на доллар.

По мнению экспертов Nordea, пиков курс доллара достигнет с ноября 2018 по февраль 2019 года.

«Мы ранее ожидали более четкого пика доллара в четвертом квартале (2018 года), но теперь прогнозируем, что это произойдет несколько позже - в период с ноября по февраль», - подчеркивают в Nordea.

По состоянию на 8.17 мск курс доллара рос к евро до 1,1469 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1472 доллара за евро, при этом ранее он слабо снижался. Курс доллара к иене рос до 112,61 иены за доллар со 112,43 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,02%, до 95,98 пункта, сообщает ПРАЙМ.

Официальный курс доллара США по отношению к рублю, объявленный Банком России с 24 октября, составляет 65,3101 рубля. Стоимость рубля, выраженная в долларах, по сравнению с предыдущим днем снизилась на 0,01%.

Официальный курс евро по отношению к рублю с 24 октября, составляет 74,8584 рубля. Стоимость рубля, выраженная в евро, по сравнению с предыдущим днем выросла на 0,68%.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Аналитики банка Nordea представили результаты прогнозной модели в отношении курса доллара.
 
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