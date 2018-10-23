Последние слова умирающей девушки прочел весь мир



Холли Батчер

Перестаньте волноваться по пустякам

«Я смотрю, как мое тело тает на глазах, и ничего не могу с этим поделать. Все, чего я сейчас хочу, это еще раз провести с семьей свой день рождения, Рождество или хотя бы просто день с любимым человеком и собакой».

Подумайте, как вам повезло

Делайте что-нибудь для других

4 января на странице 26-летней жительницы Австралиипоявилось сообщение, которое прочли тысячи людей по всему миру.— написала Холли.Состариться Холли было не суждено: врачи дианостировали у нее саркому Юинга — редкую форма рака кости. Зная о том, что умирает, девушка решила написать обращение ко всем, кто остается жить. Вот ее главные наставления.написала Холли.Не волноваться из-за мелочей и ценить каждое мгновение — это то, чему ее научила болезнь.Меньше жалуйтесь и больше помогайте друг другу. Каждый день говорите близким, как вы их любите, не живите ожиданиями других, купите подарок другу вместо платья для себя. Холли уверена — люди часто забывают о таких простых и важных вещах.Этот последний пункт своего обращения Холли сделала самым коротким: просто опубликовала номер телефона, по которому можно записаться донором крови.Сообщение девушки за несколько дней собрало около 60 тысяч «лайков». Близкие опубликовали его уже после ее смерти: Холли Батчер скончалась 4 января, успев оставить свое послание этому миру.