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Последние слова умирающей девушки прочел весь мир
Холли Батчер
4 января на странице 26-летней жительницы Австралии Холли Батчер появилось сообщение, которое прочли тысячи людей по всему миру.
«Это очень странно — осознать и принять свою неизбежную смерть в возрасте 26 лет», — написала Холли. «Это одна из тех вещей, которую обычно игнорируешь: дни бегут, и вы думаете, что так будет всегда, пока не происходит что-то неожиданное. Я всегда представляла себе, как становлюсь старой и морщинистой, окруженной красивой семьей (и множеством детей). Я планировала жить в любви».
Состариться Холли было не суждено: врачи дианостировали у нее саркому Юинга — редкую форма рака кости. Зная о том, что умирает, девушка решила написать обращение ко всем, кто остается жить. Вот ее главные наставления.
Перестаньте волноваться по пустякам
«Я просто хочу, чтобы люди перестали беспокоиться о маленьких и бессмысленных стрессах в жизни и попыталисьсь вспомнить, что всех нас в итоге ждет одна и та же судьба. Мы должны сделать все возможное, чтобы прожить отведенное время достойно и прекрасно», — написала Холли.
Не волноваться из-за мелочей и ценить каждое мгновение — это то, чему ее научила болезнь.
«Я смотрю, как мое тело тает на глазах, и ничего не могу с этим поделать. Все, чего я сейчас хочу, это еще раз провести с семьей свой день рождения, Рождество или хотя бы просто день с любимым человеком и собакой».
Подумайте, как вам повезло
Меньше жалуйтесь и больше помогайте друг другу. Каждый день говорите близким, как вы их любите, не живите ожиданиями других, купите подарок другу вместо платья для себя. Холли уверена — люди часто забывают о таких простых и важных вещах.
Делайте что-нибудь для других
Этот последний пункт своего обращения Холли сделала самым коротким: просто опубликовала номер телефона, по которому можно записаться донором крови.
Сообщение девушки за несколько дней собрало около 60 тысяч «лайков». Близкие опубликовали его уже после ее смерти: Холли Батчер скончалась 4 января, успев оставить свое послание этому миру.
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