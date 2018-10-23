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Последние слова умирающей девушки прочел весь мир

24.10.2018 17:55 — Разное | UDF  
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Холли Батчер
Сообщение, опубликованное в соцсетях, распространилось по всему миру — и стало ее последним подарком.

4 января на странице 26-летней жительницы Австралии Холли Батчер появилось сообщение, которое прочли тысячи людей по всему миру.

«Это очень странно — осознать и принять свою неизбежную смерть в возрасте 26 лет», — написала Холли. «Это одна из тех вещей, которую обычно игнорируешь: дни бегут, и вы думаете, что так будет всегда, пока не происходит что-то неожиданное. Я всегда представляла себе, как становлюсь старой и морщинистой, окруженной красивой семьей (и множеством детей). Я планировала жить в любви».

Состариться Холли было не суждено: врачи дианостировали у нее саркому Юинга — редкую форма рака кости. Зная о том, что умирает, девушка решила написать обращение ко всем, кто остается жить. Вот ее главные наставления.

Последние слова умирающей девушки прочел весь мир


Перестаньте волноваться по пустякам

«Я просто хочу, чтобы люди перестали беспокоиться о маленьких и бессмысленных стрессах в жизни и попыталисьсь вспомнить, что всех нас в итоге ждет одна и та же судьба. Мы должны сделать все возможное, чтобы прожить отведенное время достойно и прекрасно», — написала Холли.

Не волноваться из-за мелочей и ценить каждое мгновение — это то, чему ее научила болезнь.

«Я смотрю, как мое тело тает на глазах, и ничего не могу с этим поделать. Все, чего я сейчас хочу, это еще раз провести с семьей свой день рождения, Рождество или хотя бы просто день с любимым человеком и собакой».



Подумайте, как вам повезло

Меньше жалуйтесь и больше помогайте друг другу. Каждый день говорите близким, как вы их любите, не живите ожиданиями других, купите подарок другу вместо платья для себя. Холли уверена — люди часто забывают о таких простых и важных вещах.


Делайте что-нибудь для других

Этот последний пункт своего обращения Холли сделала самым коротким: просто опубликовала номер телефона, по которому можно записаться донором крови.

Сообщение девушки за несколько дней собрало около 60 тысяч «лайков». Близкие опубликовали его уже после ее смерти: Холли Батчер скончалась 4 января, успев оставить свое послание этому миру.

 
 
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Сообщение, опубликованное в соцсетях, распространилось по всему миру
 
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