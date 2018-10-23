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Какие отрасли и какие регионы "завалили" планы по росту зарплат

24.10.2018 17:41 — Разное | UDF  
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Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY
В Беларуси начали падать средние зарплаты: в сентябре этот показатель сократился почти на 24 рубля и составил 964 рубля. В правительстве прогнозировали рост зарплат, но констатировали, что «падение выручки вследствие колебаний курса российского рубля не позволило многим предприятиям поддержать сложившийся уровень оплаты труда».

FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие регионы и какие отрасли потянули средние зарплаты вниз.

«Значительные отклонения по отдельным областям и министерствам показывают, что не для всех органов государственного управления целевая задача по средней зарплате является приоритетной», — отметил премьер-министр Сергей Румас. Зарплатный вопрос намерены обсудить на заседании Президиума Совмина.

В сентябре средние зарплаты сократились во всех регионах, а также в Минске. Заметнее всего заработки упали в прошлом месяце в Минской области — на 64 рубля. Наименьшим сокращение зарплат было в Брестской области (минус почти 10 рублей к августу).

Как в сентябре изменились средние зарплаты белорусов

Какие отрасли и какие регионы "завалили" планы по росту зарплат

Больше всего в сентябре упали зарплаты у специалистов, которые заняты на производстве химических продуктов (-304 рубля), финансовыми услугами, кроме страхования и дополнительного пенсионного обеспечения (-198 рублей), пассажирским воздушным транспортом (-182 рубля).

В горнодобывающей промышленности средние зарплаты упали на 126 рублей, а у работников грузового железнодорожного транспорта — на 94 рубля. В строительстве зарплаты сократились на 44 рубля.

Заметнее всего в прошлом месяце увеличились средние заработки у работников, которые заняты вспомогательной деятельностью в сфере финансовых услуг и страхования — на 147 рублей.

В здравоохранении и сфере соцуслуг средние заработки выросли в прошлом месяце на 32 рубля, в образовании — на 42 рубля, у работников культуры — на 1,3 рубля.

Напомним, с 1 сентября повысили зарплаты некоторым работникам бюджетных организаций. Например, у медработников и педагогов оклады выросли на 20 процентов.

Больше всех по-прежнему зарабатывают специалисты, которые заняты информационными технологиями и деятельностью в области информационного обслуживания, — 3873 рубля. Самые низкие зарплаты, по официальной статистике, у белорусов, которые работают в парикмахерских и салонах красоты, — 510 рублей.

В нынешнем году средние зарплаты, по прогнозам властей, должны составить 938 рублей, в том числе в декабре — 1070 рублей. Планируется, что средние зарплаты работников бюджетных организаций в этом году будут на уровне 742 рублей.

В 2019 году, по планам, средняя зарплата белорусов должна составить 1025 рублей. Такие показатели заложены в проекте прогноза социально-экономического развития Беларуси на следующий год.

Номинальная начисленная среднемесячная зарплата включает подоходный налог и обязательный страховой взнос работника. Взносы работодателей на социальное страхование работников не включаются в среднюю заработную плату. Средний заработок определяется специалистами Белстата делением начисленного работникам организации фонда зарплаты, включая подоходный налог и обязательный страховой взнос работника, за отчетный период на численность работников организации и на количество месяцев в периоде.

 
Теги: Минск
 
 
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В Беларуси начали падать средние зарплаты: в сентябре этот показатель сократился почти на 24 рубля и составил 964 рубля.
 
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