

Осенняя ярмарка в Солигорске Автор: Эдуард Кидяев.

Теплая погода привлекла жителей города на межрегиональную ярмарку.



Покупали солигорчане активно. Продавцы предоставили им широкое поле деятельности. В одном месте можно было купить все — от семян и саженцев до детской одежды и продуктов питания.















Разместились ярмарочные ряды вдоль ул. Ленина от перекрестка ул. Набережной до пересечения с ул. Козлова, а также по периметру центральной площади. Свою продукуию представили предприятия не только Солигорского района. Товары привезли из Слуцкого, Клецкого, Узденского, Столбцовского и других районов нашей области.













В широком ассортименте были представлены как продовольственные, так и промышленные товары, сувенирная продукция мастеров народного творчества. Дети смогли прокатиться на пони и ослике, попрыгать на тарзанке, покататься на каруселях.













Наиболее бойкая торговля шла возле торговых точек с саженцами, население также активно оптом покупало сельскохозяйственную продукцию. Цены на ярмарке были умеренными, можно было походить и выбрать более приемлемый вариант. Покупатели были приятно удивлены количеством и качеством предложенного товара, возвращались с ярмаки, нагруженные покупками и с хорошим настроением.









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