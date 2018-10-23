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Осенняя ярмарка в Солигорске

24.10.2018 — Разное | Soligorsk News  
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14 октября 2018 17:39 2670

Осенняя ярмарка в Солигорске

Автор: Эдуард Кидяев.

Теплая погода привлекла жителей города на межрегиональную ярмарку.

Покупали солигорчане активно. Продавцы предоставили им широкое поле деятельности. В одном месте можно было купить все — от семян и саженцев до детской одежды и продуктов питания.

Осенняя ярмарка в Солигорске
Осенняя ярмарка в Солигорске
Осенняя ярмарка в Солигорске
Осенняя ярмарка в Солигорске

Разместились ярмарочные ряды вдоль ул. Ленина от перекрестка ул. Набережной до пересечения с ул. Козлова, а также по периметру центральной площади. Свою продукуию представили предприятия не только Солигорского района. Товары привезли из Слуцкого, Клецкого, Узденского, Столбцовского и других районов нашей области.

Осенняя ярмарка в Солигорске
Осенняя ярмарка в Солигорске
Осенняя ярмарка в Солигорске

В широком ассортименте были представлены как продовольственные, так и промышленные товары, сувенирная продукция мастеров народного творчества. Дети смогли прокатиться на пони и ослике, попрыгать на тарзанке, покататься на каруселях.

Осенняя ярмарка в Солигорске
Осенняя ярмарка в Солигорске
Осенняя ярмарка в Солигорске

Наиболее бойкая торговля шла возле торговых точек с саженцами, население также активно оптом покупало сельскохозяйственную продукцию. Цены на ярмарке были умеренными, можно было походить и выбрать более приемлемый вариант. Покупатели были приятно удивлены количеством и качеством предложенного товара, возвращались с ярмаки, нагруженные покупками и с хорошим настроением.

Осенняя ярмарка в Солигорске
Осенняя ярмарка в Солигорске

Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ»

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
Теги: Новости
 
 
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14 октября 2018 17:39 2670 Осенняя ярмарка в Солигорске ...
 
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