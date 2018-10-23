



Киностудия Disney ведет переговоры о перезапуске серии приключенческих фильмов "Пираты Карибского моря". Об этом сообщает портал Deadline.

Сценаристы Ретт Риз и Пол Верник, с которыми сейчас компания ведет переговоры, ранее работали над двумя частям "Дэдпула", "Добро пожаловать в Зомбилэнд" и "Живое".

Сообщается, что продюсер Джерри Брукхаймер продолжит работать над франшизой, а актер Джони Депп, скорее всего, не примет участие в съемках.

Источник: БЕЛТА

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