|
Disney планирует перезапустить "Пиратов Карибского моря" без Джонни Деппа
24.10.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
Киностудия Disney ведет переговоры о перезапуске серии приключенческих фильмов "Пираты Карибского моря". Об этом сообщает портал Deadline.
Сценаристы Ретт Риз и Пол Верник, с которыми сейчас компания ведет переговоры, ранее работали над двумя частям "Дэдпула", "Добро пожаловать в Зомбилэнд" и "Живое".
Сообщается, что продюсер Джерри Брукхаймер продолжит работать над франшизой, а актер Джони Депп, скорее всего, не примет участие в съемках.
Источник:
Чтобы быть в курсе событий, регистрируйтесь в наших группах:
Наша группа в социальной сети "ВКонтакте" -
Наша группа в социальной сети "Одноклассники" -
Читайте ndsmi.by в "
Читайте ndsmi.by в "
Читайте ndsmi.by в "
Читайте ndsmi.by в "
Наш канал на
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Киностудия Disney ведет переговоры о перезапуске серии приключенческих фильмов "Пираты Карибского моря". Об этом сообщает портал Deadline. Сценаристы Ретт...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)