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Disney планирует перезапустить "Пиратов Карибского моря" без Джонни Деппа

24.10.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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Disney планирует перезапустить "Пиратов Карибского моря" без Джонни Деппа


Киностудия Disney ведет переговоры о перезапуске серии приключенческих фильмов "Пираты Карибского моря". Об этом сообщает портал Deadline.

Сценаристы Ретт Риз и Пол Верник, с которыми сейчас компания ведет переговоры, ранее работали над двумя частям "Дэдпула", "Добро пожаловать в Зомбилэнд" и "Живое".

Сообщается, что продюсер Джерри Брукхаймер продолжит работать над франшизой, а актер Джони Депп, скорее всего, не примет участие в съемках.

Источник: БЕЛТА

 

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Киностудия Disney ведет переговоры о перезапуске серии приключенческих фильмов "Пираты Карибского моря". Об этом сообщает портал Deadline. Сценаристы Ретт...
 
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