Сотрудники Слуцкого центра детского творчества помогли задержать вора





14 сентября 43-летний нигде не работающий и, соответственно, «находящийся на мели», случчанин Б., размышлял о том, где добыть немного наличности.

Поскольку устроиться на работу не удавалось, а в принципе и не очень-то хотелось, а задатками преуспевающего бизнесмена Б. не обладал, его посетила идея одолжить денег у своей соседки по даче, работавшей в ГУО «Слуцкий дом детского творчества». Когда Б. пришел в детское учреждение, то соседки по даче на месте не застал, зато увидел, что дверь в соседний кабинет открыта и в нем никого нет.

Недолго думая, Б. зашел в кабинет и похитил находящийся там кошелек, зачем-то прихватив с собой папку-скоросшиватель с документами. Выходя из кабинета, Б. принялся рассовывать добычу по карманам и, стараясь не попадаться на глаза персоналу центра, начал спускаться с лестницы на первый этаж к выходу из здания. Однако, на его беду, навстречу по лестнице поднималась одна из педагогов, которая заметила нервное поведение незадачливого кабинетного вора.

Заподозрив неладное, педагог крикнула коллегам, чтобы те проверили свои вещи, в результате чего одна из сотрудниц учебного учреждения обнаружила пропажу кошелька. Женщины попросили находившихся на первом этаже педагога дополнительного образования Слуцкого центра детского творчества Александра Канановича и рабочего по комплексному обслуживанию зданий указанного учреждения Алексея Яцука задержать подозрительного гражданина, который как раз выходил из здания центра, до прибытия милиции.

Пытаясь избежать провала, Б. бросился наутек, проявив изрядные спринтерские способности. Не мешкая, мужчины побежали вслед за злоумышленником, настигли и задержали его до прибытия сотрудников Слуцкого РОВД.

Прибывшая на место преступления следственно-оперативная группа констатировала факт хищения и оформила полагающиеся документы. При досмотре Б. сотрудники Слуцкого РОВД установили, что добычей преступника стали кошелек с 5 белорусскими рублями, 10 евро и обложка для документов, ущерб был оценен в 85 рублей.

В отношении кабинетного воришки Слуцким районным отделом Следственного комитета было возбуждено уголовного дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205 Уголовного Кодекса Республики Беларусь (кража).





23 октября на общем собрании сотрудников Слуцкого РОВД Александру Николаевичу Канановичу и Алексею Дмитриевичу Яцуку от всего коллектива районной милиции были сказаны теплые слова благодарности, кроме того, за активную гражданскую позицию в деле борьбы с преступностью, содействие органам внутренних дел в раскрытии преступления мужчинам были вручены благодарности Слуцкого РОВД и денежные премии.