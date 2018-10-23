"Хоть печенку выплюнь, но беги". Доктор Сайков - о спорте, адреналине и увлечении яхтингом

«Даже в командировке выбираюсь позаниматься в зал. Приходишь в тренажерку — а там такая движуха!» — с энтузиазмом рассказывает 58-летний доктор Сайков. Он ездит на рыбалку и охоту, выходит на пробежки и прогулки со скандинавскими палками, а главным хобби последних лет называет яхтинг. GO.TUT.BY расспросил Дмитрия Сайкова о мотивации поддерживать форму, поездках на международные соревнования и о том, во сколько обходится увлечение парусным спортом.



Источник: личный архив Дмитрия Сайкова

«Ровесники тусовались, влюблялись, а у меня не было на это ни времени, ни сил»

Врач-психотерапевт Дмитрий Сайков занимается спортом со школьных лет. В 13 пришел в академическую греблю и сразу приступил к ударным тренировкам с парнями постарше.

— В греблю меня привела мама. Я тогда не имел представления, какое непростое занятие — спорт, — говорит доктор. — В течение первых двух недель, стиснув зубы, нагонял старших и думал: «Подписался, блин, непонятно на что». Надо было развивать выносливость: бегать кроссы, работать с весами.

В расписании школьника Сайкова гребля значилась шесть раз в неделю, каждый тренинг — в среднем по четыре часа.

— После школы бежал на тренировку. Приходил домой в девять вечера, садился за уроки и потом сразу спать. Ровесники тусовались, влюблялись, целовались, а у меня не было на это ни времени, ни сил. Мне оставалось только грести, — шутит Дмитрий. — Как только с рек сходил лед, начинал тренироваться на воде, выезжал на сборы. Помню, ранней весной отплыл далеко от базы, налетел на кусок льдины и перевернулся в байдарке-одиночке. Пришлось добираться до берега вплавь в ледяной воде.

В десятом классе Дмитрию Сайкову надо было сделать выбор — спорт высших достижений или учеба в вузе. Выбрал второе и начал готовиться к поступлению в мединститут.

— По своему опыту скажу: достигать успехов в спорте и параллельно хорошо учиться почти нереально. Учебу можно совмещать с физкультурой, но не с большим спортом. Я оставил греблю, но не забросил физические нагрузки, — подчеркивает Сайков. — Организм без них уже не мог. В студенческие годы была потребность час-полтора в день побегать на свежем воздухе. Причем было абсолютно неважно, солнце, дождь или мороз за окном.

«Отговорки в духе „в нашей деревне нет тренажерного зала“ — глупость»

На вопрос, в чем прелесть спорта для Дмитрия Сайкова, он отвечает:

— Это лучшее средство для воспитания характера. По сей день, если возникает подлая мыслишка сдаться, превозмогаю себя и говорю: «Ты должен испить эту чашу до дна». Спорт учит не пасовать перед трудностями. На разных этапах — разная мотивация. Например, в 15-летнем возрасте, когда был влюблен, заставлял себя: «Беги, хоть печенку выплюнь, но беги! Надо быть достойным такой девочки».

Доктор Сайков отмечает, что заниматься спортом для поддержания хорошей формы сегодня очень просто.



Источник: личный архив Дмитрия Сайкова

— Отговорки в духе «в нашей деревне нет тренажерного зала» — глупость. Лень-матушка искушает, но с ней нужно постоянно бороться. Понятное дело, сейчас в моей жизни уже не спорт, а, так, физкультура, — скромничает 58-летней собеседник.

В 2015 году отец троих сыновей открыл для себя новое хобби — яхтинг. Началось все с заманчивого предложения шоумена Дяди Вани:

— Он позвонил как-то и говорит: «Дима, поехали на яхтинг». Я понятия не имел, что это за вид спорта, упирался: «Я пожилой и уже не такой спортивный». Но он уговорил аргументом: «Там все будут делать профессионалы, а мы с тобой — расслабляться». Я соблазнился. На деле оказалось, что Дядя Ваня имел не совсем четкое представление о том, что такое яхтинг.

На первых соревнованиях Сайков выступал в составе «девчачьей команды». Говорит, с ходу почувствовал, что яхтинг — это не только отдых и удовольствие.

— Из мужчин на лодке были только я и капитан. Девчонки сразу пошли делать себе коктейли, капитан — за штурвал, а меня отправили натягивать паруса. Минут через 40 я почувствовал, что мне плоховато. Говорю: «Девочки, бросайте свои бокалы и присоединяйтесь, а то вы рискуете остаться с одним капитаном». В общем, без физической подготовки в яхтинге туго.



Фото из личного архива героя

Дмитрий рассказывает, что на одной яхте собирается, как правило, команда из 6−10 человек. У каждого — своя зона ответственности. Кто-то отвечает за тактику, кто-то — за снятие и натягивание парусов.

— Если хочешь стать профессионалом, можно обучаться в школе яхтинга. Сегодня в Минске такие есть. Правда, у меня нет цели дорасти до капитана. Воспринимаю яхтинг как увлекательное времяпрепровождение, а еще возможность получить заряд адреналина. Мне уже неинтересно просто выйти в море и покататься на яхте — нужен соревновательный момент.

«Поездка на регату обходится не дороже, чем две недели пляжного отдыха в Турции»

Иногда яхтсмены-любители устраивают соревнования на Минском море.

— Арендуем яхту и с удовольствием проводим выходной день. Понятно, что удовольствие недешевое, — не скрывает Дмитрий. — Главные статьи расходов: аренда яхты, залог, депозит на паруса… При этом поездка на международную регату обходится не дороже, чем две недели пляжного отдыха в Турции. Примерно полторы-две тысячи долларов.

Спрашиваем, почему релаксу на пляже доктор Сайков предпочитает парусный спорт.

— Он объединяет совершенно разных людей по возрасту, полу, профессии, материальному достатку. С некоторыми из нынешних приятелей миллион процентов мы бы никогда не встретились, если бы не спорт. А найти друзей после 40 лет не так уж просто. Плюс яхтинг — это проверка себя. В дни регаты в семь утра надо встать и пилить в марину, как на работу. В девять уходим в море, а возвращаемся иногда в 23.00. Впечатлений — как после кругосветки.

В конце октября доктор Сайков готовится в третий раз поучаствовать в регате в Мармарисе. В позапрошлом году на этих соревнованиях их команда заняла третье место, в прошлом — стала второй.

— Едем за золотом, хотя без удачи в яхтинге никуда. Год назад до первого места не хватило миллиметров, — вспоминает белорус. — И немного очков. В один из дней серьезно напортачили. У нашей лодки зафиксировали фальстарт. Диктор объявил об этом в микрофон. Если бы вернулись и начали гонку заново, то проиграли бы две минуты и состязались бы дальше. Но никто из команды не расслышал слов диктора — все ж на эмоциях, в борьбе. В итоге мы поплыли дальше, пришли к финишу вторыми, собрались на награждение и только там узнали, что нас, оказывается, дисквалифицировали. В общем зачете стали вторыми, потому что худшую из восьми гонок не учитывают. Если бы не обидная оплошность, могли бы быть первыми.

«Иногда в командировке выбираюсь в тренажерку»

К новым стартам в Мармарисе 58-летний док старается подойти в оптимальной форме.

— Всей командой готовимся. Кто-то в тренажерку ходит, кому-то надо подкачаться, кому-то — вес согнать. Я тоже стараюсь не отставать. Иногда даже в командировке в зал выбираюсь. Приходишь в тренажерку в небольшом городке — а там такая движуха! Приятно. Когда приезжаю на Браславские озера на дачу, могу взять палки для скандинавской ходьбы и выйти на прогулку. В городе с ними, честно говоря, чувствую себя не очень комфортно.

На вопрос, как взрослые дети доктора Сайкова относятся к тому, что папа после 55 стал яхтсменом, он отвечает:

— Они с детства видели, что я люблю спорт, поэтому спокойно восприняли новое увлечение. Я им даже предлагал создать семейную команду — в яхтинге разница в возрасте не имеет значения. Правда, сыновья пока относятся к моей затее с опаской.