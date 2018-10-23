Министр труда России Максим Топилин заявил, что зарплаты в стране увеличиваются беспрецедентными темпами. За 2018 год они повысились на 11% благодаря увеличению минимального размера оплаты труда до уровня прожиточного минимума, сообщает gazeta.ru. В Беларуси хотят последовать примеру соседей и повысить минималку, которая сейчас составляет 305 рублей, до минимального потребительского бюджета. Так, МПБ для семьи из четырех человек с 1 августа 2018 года составляет 346,95 рубля.



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В Беларуси начали падать средние зарплаты: в сентябре этот показатель сократился почти на 24 рубля и составил 964 рубля. В правительстве прогнозировали рост зарплат, но констатировали , что «падение выручки вследствие колебаний курса российского рубля не позволило многим предприятиям поддержать сложившийся уровень оплаты труда».

«Если вы обратили внимание, по статистике за этот год заработные платы растут и в реальном, и в номинальном выражении беспрецедентными темпами: практически на 11% увеличилась заработная плата», — заявил министр труда и социальной защиты России Максим Топилин.

По данным Росстата, рост среднемесячной начисленной заработной платы работников за январь-август 2018 года к январю-августу 2017 года составил 11%. Размер среднемесячной оплаты труда составил 42,55 тысячи рублей (около 1370 белорусских рублей в пересчете).

По мнению Максима Тополина, на рост зарплат повлияло исполнение майских указов и увеличение минимального размера оплаты труда. «Я думаю, что здесь очень серьезную роль сыграло установление минимального размера оплаты труда на уровне прожиточного минимума», — заявил Топилин.

С 1 мая минимальный размер оплаты труда в РФ сравнялся с прожиточным минимумом. и составил 11 тысяч 163 рубля (около 359 белорусских рублей). МРОТ устанавливается каждый год на уровне или выше прожиточного минимума за второй квартал предыдущего года. В сентябре российское правительство предложило увеличить МРОТ до 11 тысяч 280 рублей (363 белорусских рублей).

В России также сократилась численность населения с доходами ниже прожиточного минимума. По словам министра труда, в первом полугодии 2018 года 20 миллионов человек имели доход ниже прожиточного минимума, тогда как в первой половине 2017 года — 21,1 миллиона человек.

Минэкономразвития России в своем прогнозе социально-экономического развития подсчитало, что в 2024 году уровень бедности снизиться до 6,6%.

По оценке Росстата, в августе этого года реальные располагаемые дохода снова ушли в минус на 0,9% в годовом исчислении, а в сентябре — уже на 1,5%.

Такая ситуация с реальными доходами сохраняется, несмотря на рост зарплат. Так, Росстат зафиксировал рост реальной зарплаты граждан в августе 2018 года на 1,8%, в сентябре — на 7,2% по сравнению с теми же периодами прошлого года.

За последние четыре года реальные доходы населения суммарно снизились на 11%.

Больше всего в России зарабатывают финансисты, а меньше всего — работники гостиниц и общественного питания.

Напомним, в Беларуси хотят минимальную зарплату сделать на уровне минимального потребительского бюджета. Так, МПБ для семьи из четырех человек с 1 августа 2018 года составляет 346,95 рубля.

В Беларуси власти планировали к концу 2018 года установить размер минимальной зарплаты, которая сейчас составляет 305 рублей, не ниже уровня среднедушевого минимального потребительского бюджета для семьи из четырех человек и не меньше трети от средней зарплаты по республике (если считать от августовских средних заработков, то сумма получается около 329 рублей). Это предусмотрено генсоглашением между правительством, республиканским объединением нанимателей и профсоюзами на 2016−2018 годы.

Сейчас Беларусь заметно уступает практически всем странам-соседям по размеру минималки (ниже этот показатель только в Украине).