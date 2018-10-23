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В Минске двое мужчин ограбили 86-летнюю женщину

24.10.2018 18:40 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В Минске двое мужчин ограбили пенсионерку.

По информации ГУВД Мингорисполкома, происшествие случилось днем двадцать первого октября. Правоохранители получили сообщение об ограблении 86-летней женщины.

Двое мужчин открыто похитили сумку пенсионерки, в которой находились мобильный телефон и 110 рублей.

В ходе несения службы по охране общественного порядка сотрудники роты ППСМ Центрального РУВД Минска обратили внимание на строительный вагон. Из него доносились разговоры о совершении грабежа.

Были сопоставлены факты совершенного преступления с разговором, а также приметы нападавших. Правоохранители задержали мужчин – это 37-летний недавно освободившийся из мест лишения свободы житель Скиделя и 58-летний житель деревни Губчицы Гомельской области. Оказалось, что именно они ограбили женщину.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

В октябре в Минске мужчина ночью проник в магазин и похитил выручку (читать далее). 

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Минске двое мужчин ограбили пенсионерку. По информации ГУВД Мингорисполкома, происшествие случилось днем двадцать первого октября....
 
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