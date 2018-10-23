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На грани антирекорда. Минское "Динамо" играет против омского "Авангарда"

24.10.2018 19:13 — Разное | Tut.by  
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Минское «Динамо» завершает сегодня выездную серию в Континентальной хоккейной лиге.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В Балашихе динамовцы сыграют с омским «Авангардом», который этот сезон проводит в Подмосковье из-за ремонта домашней арены. Сейчас «ястребы» располагаются на втором месте в Восточной конференции. При этом у клуба наметились проблемы в атаке: в трех последних играх «Авангард» забрасывал лишь по одной шайбе.

Что касается «Динамо», то минчане на грани антирекорда. Если они сегодня проиграют, то потерпят десятое поражение подряд, что станет антирекордом за время выступления клуба в КХЛ. Из-за травмы сегодня не сыграет капитан «Динамо» Сергей Костицын. С буквой «С» на груди на лед выйдет Александр Китаров.

«Динамо-Минск»: Энрот (Карнаухов); Уиркош — Готовец, Казионов — Хауден (А) — Пулккинен; Лисовец — Хенкель, А. Костицын (А) — Ковыршин — Степанов; Осипов — Хохлов, Буйницкий — Китаров (К) — Артемов; Дроздов — Волков — Когалев; Знахаренко.

«Авангард»: Бобков (Мурыгин); Медведев (К) — Франсон, Широков (А) — Деарне — Петров; Мартынов — Чудинов, Пережогин — Зернов — Манукян; Емелин — Покка, Кошелев — Семенов — Михеев; Тальбо — Стась — Галимов; Фисенко, Заседа.

SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе матча.

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Потерпит ли "Динамо" десятое поражение подряд?

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Теги: Минск
 
 
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Минское "Динамо" завершает сегодня выездную серию в Континентальной хоккейной лиге.
 
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