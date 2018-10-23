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Зарплаты россиян растут "беспрецедентными темпами". В Беларуси хотят перенять опыт соседей

24.10.2018 19:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Министр труда России Максим Топилин заявил, что зарплаты в стране увеличиваются беспрецедентными темпами. За 2018 год они повысились на 11% благодаря увеличению минимального размера оплаты труда до уровня прожиточного минимума, сообщает gazeta.ru. В Беларуси хотят последовать примеру соседей и повысить минималку, которая сейчас составляет 305 рублей, до минимального потребительского бюджета. Так, МПБ для семьи из четырех человек с 1 августа 2018 года составляет 346,95 рубля.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60024.php

Зарплаты россиян растут "беспрецедентными темпами". В Беларуси хотят перенять опыт соседей

Фото: Reuters

В Беларуси начали падать средние зарплаты: в сентябре этот показатель сократился почти на 24 рубля и составил 964 рубля. В правительстве прогнозировали рост зарплат, но констатировали, что «падение выручки вследствие колебаний курса российского рубля не позволило многим предприятиям поддержать сложившийся уровень оплаты труда».

«Если вы обратили внимание, по статистике за этот год заработные платы растут и в реальном, и в номинальном выражении беспрецедентными темпами: практически на 11% увеличилась заработная плата», — заявил министр труда и социальной защиты России Максим Топилин.

По данным Росстата, рост среднемесячной начисленной заработной платы работников за январь-август 2018 года к январю-августу 2017 года составил 11%. Размер среднемесячной оплаты труда составил 42,55 тысячи рублей (около 1370 белорусских рублей в пересчете).

По мнению Максима Тополина, на рост зарплат повлияло исполнение майских указов и увеличение минимального размера оплаты труда. «Я думаю, что здесь очень серьезную роль сыграло установление минимального размера оплаты труда на уровне прожиточного минимума», — заявил Топилин.

С 1 мая минимальный размер оплаты труда в РФ сравнялся с прожиточным минимумом. и составил 11 тысяч 163 рубля (около 359 белорусских рублей). МРОТ устанавливается каждый год на уровне или выше прожиточного минимума за второй квартал предыдущего года. В сентябре российское правительство предложило увеличить МРОТ до 11 тысяч 280 рублей (363 белорусских рублей).

В России также сократилась численность населения с доходами ниже прожиточного минимума. По словам министра труда, в первом полугодии 2018 года 20 миллионов человек имели доход ниже прожиточного минимума, тогда как в первой половине 2017 года — 21,1 миллиона человек.

Минэкономразвития России в своем прогнозе социально-экономического развития подсчитало, что в 2024 году уровень бедности снизиться до 6,6%.

По оценке Росстата, в августе этого года реальные располагаемые дохода снова ушли в минус на 0,9% в годовом исчислении, а в сентябре — уже на 1,5%.

Такая ситуация с реальными доходами сохраняется, несмотря на рост зарплат. Так, Росстат зафиксировал рост реальной зарплаты граждан в августе 2018 года на 1,8%, в сентябре — на 7,2% по сравнению с теми же периодами прошлого года.

За последние четыре года реальные доходы населения суммарно снизились на 11%.

Больше всего в России зарабатывают финансисты, а меньше всего — работники гостиниц и общественного питания.

Напомним, в Беларуси хотят минимальную зарплату сделать на уровне минимального потребительского бюджета. Так, МПБ для семьи из четырех человек с 1 августа 2018 года составляет 346,95 рубля.

В Беларуси власти планировали к концу 2018 года установить размер минимальной зарплаты, которая сейчас составляет 305 рублей, не ниже уровня среднедушевого минимального потребительского бюджета для семьи из четырех человек и не меньше трети от средней зарплаты по республике (если считать от августовских средних заработков, то сумма получается около 329 рублей). Это предусмотрено генсоглашением между правительством, республиканским объединением нанимателей и профсоюзами на 2016−2018 годы.

Сейчас Беларусь заметно уступает практически всем странам-соседям по размеру минималки (ниже этот показатель только в Украине).

 
 
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Министр труда России Максим Топилин заявил, что зарплаты в стране увеличиваются беспрецедентными темпами. За 2018 год они повысились на 11% благодаря увеличению...
 
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