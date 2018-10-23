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Зарплаты россиян растут "беспрецедентными темпами". В Беларуси хотят перенять опыт соседей
24.10.2018 19:40 — Разное | Виртуальный Брест
Министр труда России Максим Топилин заявил, что зарплаты в стране увеличиваются беспрецедентными темпами. За 2018 год они повысились на 11% благодаря увеличению минимального размера оплаты труда до уровня прожиточного минимума,
Фото: Reuters
«Если вы обратили внимание, по статистике за этот год заработные платы растут и в реальном, и в номинальном выражении беспрецедентными темпами: практически на 11% увеличилась заработная плата», — заявил министр труда и социальной защиты России Максим Топилин.
По данным Росстата, рост среднемесячной начисленной заработной платы работников за январь-август 2018 года к январю-августу 2017 года составил 11%. Размер среднемесячной оплаты труда составил 42,55 тысячи рублей (около 1370 белорусских рублей в пересчете).
По мнению Максима Тополина, на рост зарплат повлияло исполнение майских указов и увеличение минимального размера оплаты труда. «Я думаю, что здесь очень серьезную роль сыграло установление минимального размера оплаты труда на уровне прожиточного минимума», — заявил Топилин.
С 1 мая минимальный размер оплаты труда в РФ сравнялся с прожиточным минимумом. и составил 11 тысяч 163 рубля (около 359 белорусских рублей). МРОТ устанавливается каждый год на уровне или выше прожиточного минимума за второй квартал предыдущего года. В сентябре российское
В России также сократилась численность населения с доходами ниже прожиточного минимума. По словам министра труда, в первом полугодии 2018 года 20 миллионов человек имели доход ниже прожиточного минимума, тогда как в первой половине 2017 года — 21,1 миллиона человек.
Минэкономразвития России в своем прогнозе социально-экономического развития подсчитало, что в 2024 году уровень бедности снизиться до 6,6%.
По оценке Росстата, в августе этого года реальные располагаемые дохода снова ушли в минус на 0,9% в годовом исчислении, а в сентябре — уже на 1,5%.
Такая ситуация с реальными доходами сохраняется, несмотря на рост зарплат. Так, Росстат зафиксировал рост реальной зарплаты граждан в августе 2018 года на 1,8%, в сентябре — на 7,2% по сравнению с теми же периодами прошлого года.
За последние четыре года реальные доходы населения суммарно снизились на 11%.
Больше всего в России зарабатывают финансисты, а меньше всего — работники гостиниц и общественного питания.
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Министр труда России Максим Топилин заявил, что зарплаты в стране увеличиваются беспрецедентными темпами. За 2018 год они повысились на 11% благодаря увеличению...
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