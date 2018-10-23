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Cоздавая порядок и уют в своих домах, не забывайте о чердаках и подвалах! Почему?

24.10.2018 19:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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К сожалению, с приходом холодов именно чердаки и подвалы становятся главным пристанищем для людей, не имеющих определенного места жительства. Представители данной категории граждан стараются «обустроить» своё жильё для комфортного в нём пребывания, при этом, принося с собой картонные коробки, мусор, матрацы и другие, самые нестандартные для простого обывателя вещи. Большинство из них не задумывается о том, что своими действиями они создают благоприятную среду для возникновения пожара.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60023.php

Cоздавая порядок и уют в своих домах, не забывайте о чердаках и подвалах! Почему?

Особенно предприимчивые граждане коробками не ограничиваются: для обогрева своего временного «пристанища» они могут обзавестись электроплиткой или обогревателем, выброшенными кем-либо или отданными добрыми людьми из тех же самых «добрых» побуждений. Стоит ли говорить о том, что данная категория граждан не обратит внимание на исправность средств? Только потом, спасателям приходится констатировать факт возгорания, которое не трудно было предугадать.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60023.php

Cоздавая порядок и уют в своих домах, не забывайте о чердаках и подвалах! Почему?

В рамках республиканской акции «За безопасность вместе!» работниками Брестского городского отдела по чрезвычайным ситуациям, представителями РОВД и ЖРЭУ активно проводятся совместные рейды по проверке состояния чердаков и подвалов в многоквартирных жилых домах.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60023.php

Cоздавая порядок и уют в своих домах, не забывайте о чердаках и подвалах! Почему?

В ходе проверок представителями заинтересованных ведомств обращается внимание на захламленность помещений горючим мусором, предметами домашнего обихода, мебели, на следы проживания лиц без определенного места жительства, доступ посторонних лиц. Ведь все это создает огромный угрозу для возникновения пожаров и, соответственно, риск для жизни людей.

Данная инициатива – не одноразовая. Для принятия мер по всем выявленным нарушениям информируются соответствующие субъекты профилактики, согласно закону Республики Беларусь. За 10 месяцев текущего года в Бресте имели место факты загорания в местах общего пользования многоквартирных жилых домов (подвалы, чердаки, лестничные клетки, лифты).

 
Теги: Брест
 
 
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