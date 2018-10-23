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Приглашаем всех на праздник «Мой адрес – Московский район»!

24.10.2018 19:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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В субботу, 27 октября 2018 года, на площадке у здания «Белгосстраха» (ул. Московская, 273) состоится праздник «Мой адрес – Московский район» и ярмарка по продаже сельскохозяйственной продукции.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60019.php

Приглашаем всех на праздник «Мой адрес – Московский район»!

Начало ярмарки в 9.00. Начало праздника в 10.00.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60019.php

Приглашаем всех на праздник «Мой адрес – Московский район»!

Программой праздника предусмотрено чествование представителей предприятий и организаций района, своим добросовестным трудом вносящих ощутимый вклад в социально-экономическое развитие Московского района, а также награждение номинантов районного смотра-конкурса по благоустройству.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60019.php

Приглашаем всех на праздник «Мой адрес – Московский район»!

Зрителям предлагается обширная праздничная программа с участием творческих коллективов и солистов города (Брестский городской оркестр духовой и эстрадной музыки, творческие коллективы гимназии №4, народный хор ветеранов Дворца культуры профсоюзов, народный хор "Галасы Палесся", образцовый ансамбль народного танца «Крынічка», вокальный ансамбль "Галасістыя музыкі" и эстрадные исполнители города).

Будем рады видеть на празднике Вас и Ваших друзей.

 
 
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В субботу, 27 октября 2018 года, на площадке у здания «Белгосстраха» (ул. Московская, 273) состоится праздник «Мой адрес – Московский район» и ярмарка по продаже...
 
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Вороновская газета
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