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Приглашаем всех на праздник «Мой адрес – Московский район»!
24.10.2018 19:40 — Разное | Виртуальный Брест
В субботу, 27 октября 2018 года, на площадке у здания «Белгосстраха» (ул. Московская, 273) состоится праздник «Мой адрес – Московский район» и ярмарка по продаже сельскохозяйственной продукции.
Начало ярмарки в 9.00. Начало праздника в 10.00.
Программой праздника предусмотрено чествование представителей предприятий и организаций района, своим добросовестным трудом вносящих ощутимый вклад в социально-экономическое развитие Московского района, а также награждение номинантов районного смотра-конкурса по благоустройству.
Зрителям предлагается обширная праздничная программа с участием творческих коллективов и солистов города (Брестский городской оркестр духовой и эстрадной музыки, творческие коллективы гимназии №4, народный хор ветеранов Дворца культуры профсоюзов, народный хор "Галасы Палесся", образцовый ансамбль народного танца «Крынічка», вокальный ансамбль "Галасістыя музыкі" и эстрадные исполнители города).
Будем рады видеть на празднике Вас и Ваших друзей.
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В субботу, 27 октября 2018 года, на площадке у здания «Белгосстраха» (ул. Московская, 273) состоится праздник «Мой адрес – Московский район» и ярмарка по продаже...
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