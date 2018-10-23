Новые поезда «Штадлер» скоро будут ездить в метро (но без пассажиров)

В начале 2019 года в Минском метрополитене начнут обкатку новых поездов «Штадлер». Всего будет шесть поездов на четыре вагона и четыре поезда на пять вагонов. TUT.by узнал , как они будут выглядеть и чем отличаются от предшественников.

Минское метро договорилось о покупке десяти поездов «Штадлер Минск» за 122 миллиона рублей в январе 2017 года. Их приобретают для третьей линии метро. На заводе «Штадлер Минск» рассказали, что первый четырехвагонный поезд для испытаний будет готов в декабре 2018 года. А уже в начале 2019 начнётся их обкатка и сертификация. После этого поезда можно будет использовать для перевозки пассажиров.

Весной уже публиковали дизайн поездов, но в итоге он изменился − транспорт стал синим. На заводе рассказали о преимуществах новых «штадлеров» − в салонах установлена вентиляция и кондиционирование. Между вагонами есть сквозной проход с широким переходом. А в конце и в начале поезда есть зоны для пассажиров с ограниченной мобильностью с устройствами фиксации.

Всего в составах будет по 168 и 212 сидячих мест. Для чрезвычайной ситуции головные вагоны поездов оборудовали откидными трапами. Также для контроля и безопасности в поездах есть система автоведения. Это ещё поможет снизить расход электричества. В вагонах будут подзарядки для гаджетов.

В новых поездах будет тише и в кабине машиниста, и в пассажирском салоне. Максимальная скорость составов − 80 км/ч.

Кстати, в Минском метрополитене говорят, что дизайн новых поездов с преобладанием синего цвета − это только один из предложенных. Там подтвердили информацию об обкатке поездов, но в эксплуатации они появятся только в 2020 году на третьей линии метро.

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