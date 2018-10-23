"Коммунарка" рвется в США

БЕЛТА . Об этом сообщил журналистам генеральный директор предприятия Иван Данченко, передает





"В США постоянно осуществлялись поставки, мы не уходили с этого рынка, но это были поставки в магазины для русскоговорящего населения. Создана целая сеть таких магазинов. Большой популярностью пользуются конфеты "Красная Шапочка", "Аленка", "Столичные". Перед нами стоит задача войти в американские национальные сети", - отметил Иван Данченко.





Ежегодно "Коммунарка" выпускает до 25 тыс. т продукции - более 200 наименований кондитерских изделий. И только около 20% продукции предприятие экспортирует.



