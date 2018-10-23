Украинские дипломаты обсудят с Минском случаи задержаний украинцев в Беларуси и передачи их России

Интерфакс . Россия присутствует там в сфере безопасности", - сказал П.Климкин в интервью польскому изданию Rzeczpospolita (перевод предоставлен МИД Украины). "Это свидетельствует, что пребывание граждан Украины на территории Беларуси является потенциально опасным, и об этом мы будем говорить с Минском. Мы понимаем, что на территории Беларуси действуют российские властные структуры, пишет. Россия присутствует там в сфере безопасности", - сказал П.Климкин в интервью польскому изданию Rzeczpospolita (перевод предоставлен МИД Украины).





В то же время, как отметил глава МИД, в двусторонних отношениях Украины и Беларуси - политических и экономических - "нет больших проблем".









"Вновь речь идет о России, которая пытается дестабилизировать регион Центральной и Восточной Европы. Дополнительно пытается довести до разделения в ЕС", - заявил П.Климкин.



