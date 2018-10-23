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БАТЭ с приключениями добрался до отеля в Лондоне

24.10.2018 19:08 — Разное | Партизан  
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Делегация БАТЭ разместилась в лондонском отеле Copthorne Tara, где будет жить до поединка с "Челси" в рамках 3-го тура группового раунда Лиги Европы.



Путешествие из Национального аэропорта "Минск" до "Гатвика", расположенного в 46 километрах от столицы Англии, заняло три часа. По приземлении начались сложности. Из-за нехватки места на стоянке самолет Embraer-175, на котором прилетела борисовская делегация, отогнали куда-то в дальний угол, отчего весь график безнадежно сбился. Пришлось долго ехать на шаттле к нужному терминалу, затянулись и получение багажа, и прохождение таможенных процедур. 

Естественно, и дорога до гостиницы выдалась непростой — 90 минут на автобусе. Добравшись до Copthorne Tara, футболисты и тренерско-административный штаб БАТЭ пообедали и отправились отдыхать, сообщает пресс-служба борисовчан.


 
Теги: Минск
 
 
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Делегация БАТЭ разместилась в лондонском отеле Copthorne Tara, где будет жить до поединка с "Челси" в рамках 3-го тура группового раунда Лиги Европы.
 
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