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В США массово рассылают посылки с бомбами

24.10.2018 19:02 — Разное | Партизан  
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Секретная служба США заявила о перехвате подозрительных посылок, которые были отправлены бывшему американскому президенту Бараку Обаме и нынешнему главе государства Дональду Трампу в Белый дом. Об этом в среду, 24 октября, сообщает ABC News.

В США массово рассылают посылки с бомбами
Кроме того, по информации службы, накануне вечером была перехвачена посылка, которую должны были доставить к дому Билла и Хиллари Клинтон в пригороде Нью-Йорка. 

В спецслужбе подчеркнули, что в ходе обязательной проверки эти посылки были сразу же идентифицированы как возможные взрывные устройства. Секретная служба заверяет, что бывшие топ-чиновники были в безопасности, так как опасные посылки к ним бы не были доставлены.

В то же время, в Нью-Йорке эвакуировали офис телекомпании CNN.

"CNN New York только что эвакуировали. Полиция везде", - написал репортер телекомпании Эрик Левенсон в Twitter.

NBC со ссылкой на правоохранительные органы сообщает, что подозрительный пакет отправили корреспонденту CNN.

Отметим, днем ранее сообщалось, что взрывчатку нашли в почтовом ящике дома американского миллиардера Джорджа Сороса.

 
 
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Секретная служба США заявила о перехвате подозрительных посылок, которые были отправлены бывшему американскому президенту Бараку Обаме и нынешнему главе...
 
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