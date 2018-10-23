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В США массово рассылают посылки с бомбами
Секретная служба США заявила о перехвате подозрительных посылок, которые были отправлены бывшему американскому президенту Бараку Обаме и нынешнему главе государства Дональду Трампу в Белый дом. Об этом в среду, 24 октября, сообщает ABC News.
Кроме того, по информации службы, накануне вечером была перехвачена посылка, которую должны были доставить к дому Билла и Хиллари Клинтон в пригороде Нью-Йорка.
В спецслужбе подчеркнули, что в ходе обязательной проверки эти посылки были сразу же идентифицированы как возможные взрывные устройства. Секретная служба заверяет, что бывшие топ-чиновники были в безопасности, так как опасные посылки к ним бы не были доставлены.
В то же время, в Нью-Йорке эвакуировали офис телекомпании CNN.
"CNN New York только что эвакуировали. Полиция везде", - написал репортер телекомпании Эрик Левенсон в Twitter.
NBC со ссылкой на правоохранительные органы сообщает, что подозрительный пакет отправили корреспонденту CNN.
Отметим, днем ранее сообщалось, что взрывчатку нашли в почтовом ящике дома американского миллиардера Джорджа Сороса.
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Секретная служба США заявила о перехвате подозрительных посылок, которые были отправлены бывшему американскому президенту Бараку Обаме и нынешнему главе...
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