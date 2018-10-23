В США массово рассылают посылки с бомбами

Кроме того, по информации службы, накануне вечером была перехвачена посылка, которую должны были доставить к дому Билла и Хиллари Клинтон в пригороде Нью-Йорка.





В спецслужбе подчеркнули, что в ходе обязательной проверки эти посылки были сразу же идентифицированы как возможные взрывные устройства. Секретная служба заверяет, что бывшие топ-чиновники были в безопасности, так как опасные посылки к ним бы не были доставлены.





В то же время, в Нью-Йорке эвакуировали офис телекомпании CNN.





"CNN New York только что эвакуировали. Полиция везде", - написал репортер телекомпании Эрик Левенсон в Twitter.





NBC со ссылкой на правоохранительные органы сообщает, что подозрительный пакет отправили корреспонденту CNN.





Отметим, днем ранее сообщалось, что взрывчатку нашли в почтовом ящике дома американского миллиардера Джорджа Сороса.



