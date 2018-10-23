«Все бояться пойти против следователей КГБ»: родственники осужденных гомельских таможенников в очередной раз просят Лукашенко о помощи

Троим осужденным были снижены сроки на год-два, также из приговора были исключены некоторые указания, в результате чего это дело стало еще более запутанным. Приговор вступил в законную силу, но родственники осужденных предприняли очередную попытку изменить то, что фактически уже нельзя сделать.





Напомним, из 18 обвиняемых по этому делу 15 были бывшими сотрудниками двух отделов Гомельской таможни: оперативно-поискового и по борьбе с контрабандой и административными таможенными правонарушениями. 22 мая суд Центрального района Гомеля признал бывших таможенников виновными в получении взяток и приговорил их к лишению свободы на сроки от 5 до 13 лет https://belaruspartisan.by/life/425810/. Двоих обвиняемых, которые признали вину и дали показания против бывших коллег, наказали ограничением свободы. Инкриминируемые события происходили в 2010-2016 годы на участке российско-белорусской границы вблизи населенного пункта Селищи.





После вынесения обвинительного приговора родственники направили письма Александру Лукашенко и даже его старшему сыну Виктору, помощнику президента по национальной безопасности. Просили вмешаться и о личном приеме, так как уверены, что их близкие осуждены незаконно. Но, как они пишут в очередном послании: «Все предыдущие наши обращения были рассмотрены сотрудниками Администрации президента и перенаправлены в Генеральную прокуратуру для ответа по существу. Но по существу нам приходили одни отписки, из которых было понятно, что нашим делом никто заниматься не собирается. Все бояться пойти против решения следователей КГБ. На суде осужденные неоднократно заявляли судье, что в ходе допросов следователи и оперативные работники КГБ говорили, что дело гомельских таможенников заказное, что все они будут наказаны, что это указание сверху, а сроки будут зависеть от их сговорчивости.

Александр Григорьевич, в нашем понятии самый верх в нашей стране это вы. Нам не хочется верить, что данное указание поступило от вас».

Подписанты обращают внимание единственного человека в Беларуси, который в их понятии не боится КГБ, на аргументы адвокатов.

«Суд опять не услышал защиту, -- пишут они. -- Вернее, он услышал слабые места предыдущего приговора, указанные защитой. Используя выступления адвокатов, суд исправил откровенные ляпы районного суда.

Так адвокат Грищенко (защитник Якушина Ю.В.) заявила о незаконном применении ст. 70 УПК в отношении Скрабовского, Васюченко и Раковца. Указала, что признание вины не может являться основанием для применения этой статьи и назначения срока меньше меньшего. Областной суд отменяет эту статью, а также убирает организованную группу для тех, кто пришел работать в отдел после 2014 года. В итоге Скрабовский перестает быть организатором, Васюченко и Раковец переходят на ч. 2 ст. 430. Таким образом необходимость применения ст. 70 УПК для указанных сотрудников отпадает».





Главная особенность дела гомельских таможенников – обвинение выстраивалось на показаниях свидетелей, при этом большая часть обвинительных эпизодов квалифицирована как получение взяток «в неустановленное время, в неустановленном месте от неустановленного лица». В приговоре суда первой инстанции упоминались и конкретные фамилии взяткодателей, которые по делу проходили в качестве свидетелей.

«Показания они суду давали противоречивые, расходящиеся с показаниями, данными во время следствия, -- сообщают родственники Лукашенко. -- Были и такие свидетели, которые указывали, что во время следствия подписывали все, что говорил следователь, подвергались физическому и психологическому воздействию. Но суд принял во внимание исключительно показания, данные в ходе следствия. В этом случае областной суд пришел к решению убрать всех заявленных свидетелей и перевести их в разряд «иные лица». Получается, сейчас в нашем деле нет места совершения преступления, нет конкретных машин, нет времени и даты совершения преступления, зато есть сроки и «иные лица».





В итоговой редакции приговора гомельским таможенникам ясности и конкретики не прибавилось. Вторая судебная инстанция даже не задумалась над абсурдностью ситуации, в которой оказался бывший начальник отдела Александр Исаченко, осужденный на 11,5 лет. Суд его признал организатором преступной группы. Исаченко уволился из таможни в 2014 году. Общая сумма взяток, которые он якобы получил за четыре года, составила 188 руб. 18 коп.









Свое очередное послание Лукашенко родственники осужденных завершают словами:

«Сроки, назначенные судом, исправление ошибок следствия, игнорирование аргументов защиты являются полным подтверждением бессилия суда перед органами следствия. Александр Григорьевич, в нашей стране не так много уголовных дел, по которым родственники и осужденные так упорно добиваются правды. Мы не знаем, кто и зачем сверху дал указание так поступить с нашими родными. Но мы знаем, что пока наши родные не будут дома, мы будем искать справедливости. Везде».



