Второй газопровод, проходящий по дну Балтийского моря, приведет к нарушению "энергетического баланса", заявил он во время совместной пресс-конференции с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером во вторник, 23 октября, в Берлине.





По словам Дуды, новый газопровод приведет к доминирующему положению одного поставщика, а также затруднит энергоснабжение некоторых восточноевропейских стран.





"Нас удивляет, что Еврокомиссия не выступила с однозначно негативной оценкой (проекта "Северный поток-2"), - указал он далее, подчеркнув, что речь идет о политическом, а не общественном проекте.





Польша не считает необходимым строительство "Северного потока-2", поскольку европейские страны могут закупать большее количество сжиженного природного газа, заявил Дуда, указав на предложение Соединенных Штатов о продаже СПГ. В свою очередь Штайнмайер подчеркнул, что решение о закупке сжиженного газа является не политическим, а экономическим.





Газопровод, строительство которого осуществляется рядом российских и европейских компаний, должен быть проложен по Балтийскому морю параллельно с уже существующим "Северным потоком". Работы планируется завершить в 2019 году. Пропускная способность трубы 55 млрд кубических метров газа в год