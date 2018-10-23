Беларуси дешевле недостроить АЭС, чем продавать ее электроэнергию

Что Минск намерен делать с излишками энергии, и как будет возвращать 10-тимильярдный кредит?

сообщает belsat.eu. Но куда будут продавать произведенное в Беларуси электричество, правительство до сегодняшнего дня не говорит. Покупать его отказались почти все западные соседи Беларуси. Вчера к ним присоединилась и Финляндия. Марку Кейнянен, отдел внешних экономических связей МИД Финляндии: Первый энергоблок белорусской АЭС планирует начать работу через год,belsat.eu. Но куда будут продавать произведенное в Беларуси электричество, правительство до сегодняшнего дня не говорит. Покупать его отказались почти все западные соседи Беларуси. Вчера к ним присоединилась и Финляндия. Марку Кейнянен, отдел внешних экономических связей МИД Финляндии:





«Сейчас Финляндия строит свою атомную электростанцию – «Олкилуото». Ее планируют достроить в ближайшие годы. Думаю, что после окончания этого проекта потребность Финляндии в импорте электроэнергии уменьшится».





Инициатором бойкота Белорусской АЭС стала Литва. Она первая заявила, что не будет покупать белорусское электричество, так как Минск строит АЭС в опасной близости к Вильнюсу. Беларуси остается экспортировать только на восток.





Не будут покупать энергию БелАЭС:

Литва

Эстония

Польша





Не заинтересованы в покупке энергии:

Латвия

Финляндия





«Действительно, возможности такие будут, чтобы экспортировать на рынки Евразийского экономического пространства. Есть техническая возможность экспортировать и в Украину», – объясняет Татьяна Маненок, экономический обозреватель.





Правда, будет ли стоимость этой энергии привлекательной, неизвестно. БелАЭС будет производить 18 миллиардов киловатт-часов – более половины того, что наша страна потребляет за год. Власти решили строить АЭС, чтобы заработать на экспорте. Собственная электроэнергия позволит сократить потребление российского газа на четверть, но даже если российского газа нужно будет покупать меньше – белорусам все равно надо будет платить России, чтобы вернуть 10-тимильярдный кредит, взятый на стройку АЭС.





Андрей Ожаровский, физик-ядерщик и эколог, Россия:





«Хорошим выходом было бы остановить эту стройку, пока не поздно, ведь дешевле действительно будет не достроить и начать переговоры (Лукашенко даже попытался двигаться в эту сторону) о разрыве контракта».





Надежда на поток экспортных долларов и ослабление зависимости от Москвы на грани срыва. Точно не будет дешевой электроэнергии для населения, она подешевеет только для предприятий. Было резонное решение строить АЭС, и кому нужна станция? Жители Гомеля





«Энергия никогда не бывает лишняя и не будет. Подключать заводы, фабрики не будут газ качать!»





«Здоровье граждан, здоровье наших детей, будущее нашей страны намного важнее дополнительных энергоресурсов, которые не нужны нашей стране!»





«Я думаю, что Россия, защищая свои атомные станции, введет туда, пользуясь этой возможностью, свои зенитно-ракетные установки!»





«Властям выгодно. Нам – нет!»





Тем временем власти ищут, куда девать будущие излишки электричества. Планируют развивать электротранспорт, нагревать электроэнергией воду для отопления и даже строить полностью электрифицированное жилье – без газопроводов и теплотрасс. Татьяна Маненок, экономический обозреватель:





«Правительство разработало специальную программу до 2025 года. Эта программа учитывает проекты, которые действительно будут реализованы за это время. Они рассчитаны на три – три с половиной миллиарда киловатт-часов. Опять же, это немного».









Из-за отсутствия спроса на электроэнергию Россия уже остановила строительство атомной электростанции в Калининграде. Страны Европы усиливают свои энергосистемы не посредством создания АЭС, а посредством повышения энергоэффективности и развития возобновляемых источников энергии. Когда в Беларуси начнут строить ветряные мельницы – неизвестно, а вот деньги за кредит на АЭС нужно начать возвращать уже через два с половиной года.



