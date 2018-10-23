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Новая «схема» райпо – кредиты на погашение недостачи?

24.10.2018 18:34 — Разное | Партизан  
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Почему магазины райпо заставляют продавцов брать кредиты на погашение недостач, и почему работники соглашаются – комментирует зампред профкома Гомеля Андрей Стрижак.


Леонид Судаленко и его доверительницы в суде. Фото Андрея Стрижака

Продолжаются судебные заседания по иску вступивших в профсоюз РЭП продавщиц магазина райпо из деревни Цагельня Гомельского района. Как рассказали продавцы, руководство магазина обвинило их в недостаче и отправило брать кредит в банк; а чтобы банк наверняка дал кредит, начальство напечатало поддельные справки о зарплате, завысив ее в несколько раз. Банк выдал кредит, на него женщины купили бытовую технику и отдали ее райпо. Теперь техники у них нет, зато есть долг перед банком, который предстоит выплачивать не один месяц.

Профсоюз РЭП помог составить иск, в котором потребовал от райпо вернуть продавцам бытовую технику. Интересы женщин представляет правовой инспектор РЭП по Гомельской области Леонид Судаленко.

Андрей Стрижак, зампред профкома Гомеля, рассказал, что райпо в суде отказывается возвращать технику, а «подложную» справку о зарплате объясняет тем, что «завис компьютер». В поведении райпо профсоюзный активист усматривает определенную логику:

– Райпо не впервые наш «клиент» - продавцы из этой торговой организации часто обращаются за помощью в профсоюз РЭП. Судя по этим обращениям, обвинения в недостачах, которые неизвестно откуда берутся в маленьких магазинах, - обычная практика для райпо. И профсоюз РЭП постоянно снижает суммы таких недостач, помогает продавцам. Но, глядя на это новое дело, райпо тоже делает выводы и меняет тактику.

Профсоюзный активист считает, что процесс выплаты продавцом недостачи, закрепленный законом, не вполне устраивает райпо:

– Если человек по суду становится обязанным выплачивать недостачу, тогда с него снимается максимум 20% зарплаты каждый месяц, и это может растянуться на годы, если недостача была на крупную сумму. Райпо же сейчас практикует совершенно другой подход: по словам продавщиц, их начальство заставляет подписывать кредитные договоры с банком, а на эти кредиты покупать бытовую технику. И техникой компенсировать недостачи. Получается, что продавец райпо возвращает всю сумму сразу – а не по 20% ежемесячно, как раньше, и райпо погашает свою недостачу мгновенно, а продавец остается один на один с банковским кредитом и процентами.
Андрей Стрижак полагает, что у продавцов есть много причин соглашаться на такие предложения нанимателей:

– Многие просто хотят меньше проблем в жизни. Нужно еще учитывать, что чаще всего магазины райпо находятся в небольших деревнях, в которых любое обвинение воспринимается серьезно. Может быть, продавцы хотят сохранить свою репутацию в глазах односельчан, поэтому стремятся быстрее закрыть вопрос, чтобы не допускать скандала. Ведь недостача – это фактически обвинение в воровстве.

Тем не менее, профсоюз РЭП не считает новую практику райпо приемлемой:

–Мы надеемся на то, что правоохранительные органы и прокуратура обратят внимание на огромное количество нарушений в работе райпо: раз за разом к нам обращаются продавцы, и раз за разом - однотипные суды. А с этой новой практикой можно бороться только одним способом: никто из продавцов не должен брать никаких кредитов на себя. Тем более, в таких условиях, в каких оказались наши продавцы: им выдали подложную справку о размерах дохода для банка. И теперь банк может предъявить претензии к тому, кто выдал такую справку.

Андрей Стрижак советует не только не брать кредитов для погашения недостач в райпо, но и по возможности не работать там:

– Райпо – худший наниматель, судя по практике профсоюза РЭП и по моему субъективному мнению. Такого количества жалоб на нарушение трудовых прав не поступает больше ни на кого.


 
Теги: Гомель
 
 
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Почему магазины райпо заставляют продавцов брать кредиты на погашение недостач, и почему работники соглашаются – комментирует зампред профкома Гомеля Андрей...
 
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