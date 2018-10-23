Доля не имеющих банковского счета американцев упала до минимума - FDIC

Процент граждан США, не имеющих банковского счета, в 2017 году продолжил падение, говорится в публикуемом раз в два года отчете Федеральной корпорации по страхованию депозитов (Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC).

Показатель опустился до 6,5%, что является минимумом за все время ведения расчетов, которые были начаты в 2009 году.

В 2015 году он составлял 7%, в 2013 году - 7,7%, в 2011 году - 8,2% и 7,6% по итогам первого подобного исследования.

В прошлом году в стране насчитывалось 14,1 млн взрослых граждан без счета в банке в 8,4 млн домохозяйств.

"Хорошая новость состоит в том, что банковская система нашей страны обслуживает больше американских домохозяйств, чем когда-либо прежде. Плохая новость заключается в том, что даже при сокращении общего числа людей, не пользующихся банками, 8,4 млн домохозяйств продолжают" не пользоваться банковскими услугами, - заявила глава FDIC Елена Маквильямс.

Снижение доли не имеющих банковского счета американцев в период с 2015 года по 2017 год практически полностью обусловлено улучшением социально-экономических условий домохозяйств, отмечается в сообщении.

В 2017 году услугами мобильного банкинга пользовались 40,4% американцев, имеющих счета, что практически вдвое превышает показатель за 2013 год - 23,2%.

Также исследование показывает, что 57,8% американцев в прошлом году копили деньги на непредвиденные расходы (двумя годами ранее - 56,3%).