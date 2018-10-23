﻿ Почти половина россиян считает, что дела в России идут в правильном направлении - опрос. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Почти половина россиян считает, что дела в России идут в правильном направлении - опрос

24.10.2018 18:34 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Каждый второй россиянин считает, что дела в России идут в правильном направлении, и две трети в целом одобряют деятельность Владимира Путина на посту президента РФ, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра".

Согласно результатам социологического исследования, 49% респондентов считают, что дела в стране идут в правильном направлении. В текущем году максимальный показатель одобрения состояния дел в стране приходился на март и составлял 63%.

40% респондентов относительно положения дел в стране придерживаются иной точки зрения. 12% опрошенных затруднились определить свое отношение к ситуации.

66% россиян одобряют деятельность В.Путина на посту президента (максимальный показатель текущего года был в марте - 81%). Противоположной точки зрения придерживается каждый третий (в марте 2018 года - 17%).

34% респондентов в целом одобряют деятельность Дмитрия Медведева на посту премьер-министра РФ (максимальный рейтинг одобрения в текущем году был в марте и составлял 44%). Противоположной точки зрения придерживаются почти две трети опрошенных (64%).

41% респондентов одобряет работу правительства РФ (максимальный показатель текущего года - 50%), а 58% не одобряют работу кабинета министров.

Работу Госдумы одобряет каждый третий (36%), а 62% опрошенных не одобряют деятельность нижней палаты парламента.

Опрос проведен 18-24 октября 2018 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах, 52 субъектах РФ.

 
 
Ссылка на источник 24
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Каждый второй россиянин считает, что дела в России идут в правильном направлении, и две трети в целом одобряют деятельность Владимира Путина на посту президента...
 
Новости дня
Новости разные
 
Новые поезда «Штадлер» скоро будут ездить в метро (но без пассажиров)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
24.10.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика