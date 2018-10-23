Почти половина россиян считает, что дела в России идут в правильном направлении - опрос

Каждый второй россиянин считает, что дела в России идут в правильном направлении, и две трети в целом одобряют деятельность Владимира Путина на посту президента РФ, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра".

Согласно результатам социологического исследования, 49% респондентов считают, что дела в стране идут в правильном направлении. В текущем году максимальный показатель одобрения состояния дел в стране приходился на март и составлял 63%.

40% респондентов относительно положения дел в стране придерживаются иной точки зрения. 12% опрошенных затруднились определить свое отношение к ситуации.

66% россиян одобряют деятельность В.Путина на посту президента (максимальный показатель текущего года был в марте - 81%). Противоположной точки зрения придерживается каждый третий (в марте 2018 года - 17%).

34% респондентов в целом одобряют деятельность Дмитрия Медведева на посту премьер-министра РФ (максимальный рейтинг одобрения в текущем году был в марте и составлял 44%). Противоположной точки зрения придерживаются почти две трети опрошенных (64%).

41% респондентов одобряет работу правительства РФ (максимальный показатель текущего года - 50%), а 58% не одобряют работу кабинета министров.

Работу Госдумы одобряет каждый третий (36%), а 62% опрошенных не одобряют деятельность нижней палаты парламента.

Опрос проведен 18-24 октября 2018 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах, 52 субъектах РФ.