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Беларусь и Вьетнам отмечают необходимость наращивания промкооперации
Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей провел встречу с послом Вьетнама в Минске Фам Хаем по случаю вручения вьетнамским дипломатом копий верительных грамот, сообщает пресс-служба МИД.
"В ходе переговоров состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества, обсуждены перспективы развития белорусско-вьетнамских связей в политической, экономической, гуманитарной и иных сферах", - отметили в пресс-службе.
По информации ведомства, особое внимание уделено реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне в ходе визита президента Вьетнама в Беларусь в июне 2017 года.
"Собеседники подтвердили необходимость дальнейшего наращивания промышленной кооперации, создания совместных предприятий", - подчеркнули в МИД.
Кроме того, стороны отметили важность продолжения регулярных контактов внешнеполитических ведомств двух стран, конструктивного взаимодействия в международных организациях, а также дальнейшего активного диалога между заинтересованными министерствами и организациями Беларуси и Вьетнама.
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Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей провел встречу с послом Вьетнама в Минске Фам Хаем по случаю вручения вьетнамским дипломатом копий верительных...
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