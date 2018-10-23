Беларусь и Вьетнам отмечают необходимость наращивания промкооперации

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей провел встречу с послом Вьетнама в Минске Фам Хаем по случаю вручения вьетнамским дипломатом копий верительных грамот, сообщает пресс-служба МИД.

"В ходе переговоров состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества, обсуждены перспективы развития белорусско-вьетнамских связей в политической, экономической, гуманитарной и иных сферах", - отметили в пресс-службе.

По информации ведомства, особое внимание уделено реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне в ходе визита президента Вьетнама в Беларусь в июне 2017 года.

"Собеседники подтвердили необходимость дальнейшего наращивания промышленной кооперации, создания совместных предприятий", - подчеркнули в МИД.

Кроме того, стороны отметили важность продолжения регулярных контактов внешнеполитических ведомств двух стран, конструктивного взаимодействия в международных организациях, а также дальнейшего активного диалога между заинтересованными министерствами и организациями Беларуси и Вьетнама.