Власти США проводят эвакуацию из Тайм-Уорнер-Центра из-за сообщения о бомбе

Эвакуация Тайм-Уорнер-Центра, расположенного на Манхэттене, проводится в связи с сообщением об обнаружении взрывного устройства, передает в среду телеканал Си-Эн-Эн.

По данным телеканала, эвакуированы, в частности, и сотрудники Си-Эн-Эн. В настоящий момент передачи телеканала ведутся из Вашингтона.

По информации телеканала Эй-Би-Си, речь идет о подозрительной посылке, которая была отправлена по почте в Тайм-Уорнер-Центр.

Ранее в среду взрывное устройство было обнаружено на приусадебной территории дома Билла и Хиллари Клинтон в пригороде Нью-Йорка. Бомбу случайно обнаружил человек, проверявший почту Клинтонов.

На этой неделе аналогичная посылка со взрывным устройством была найдена в Бедфорде в почтовом ящике возле дома известного инвестора и миллиардера Джорджа Сороса.