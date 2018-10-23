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Теперь официально: в Беларуси будут наказывать за русофобскую речовку

24.10.2018 20:01 — Разное | UDF  
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Фото: Сергей Балай, TUT.BY
В обновленный список экстремистских материалов внесен текст «Хто не скача, той [русский]». Теперь эту фразу нельзя упоминать в СМИ, под запретом любые предметы с этой же надписью и даже «звуковая оболочка текста».

Текст «Хто не скача, той [русский]» оказался под запретом на основании решения суда Центрального района Минска от 25 сентября. Это указано в Республиканском списке экстремистских материалов на сайте Министерства информации.

Отныне данный текст запрещен (с какими-либо еще надписями или без них) «вне зависимости от носителя информации»: флагах, транспарантах, эмблемах, значках, элементах предмета или обихода и так далее.

«А также созданный и размещенный в качестве продукции для СМИ (в любых событиях, сценах, эпизодах, и кадрах), а равно сама звуковая оболочка текста, произнесенная в виде слов, которые одновременно могут сопровождаться действиями или явлениями, а равно трансляция произнесенного текста с аудионосителей», — указано в документе.

Теперь за эти действия могут составить протокол по ст. 17.11 КоАП (Распространение, изготовление, хранение, перевозка информационной продукции, содержащей призывы к экстремистской деятельности или пропагандирующей такую деятельность) и наказать штрафом до 50 базовых или арестом. А также конфисковать «предмет правонарушения», например, телефон, с помощью которого была изготовлена или распространялась «запрещенка».

Ранее издание «СБ Беларусь Сегодня» сообщало, что русофобскую фразу внесли в список по инициативе МВД. В том числе из-за скандала на недавнем матче между сборными Беларуси и Сан-Марино, где ее скандировали болельщики.

После публикации в «СБ» портал TUT.BY пытался выяснить подробности решения суда. Ведомство посоветовало обратиться к авторам материала, те — обратно в МВД. В суде пояснили, что речь идет о гражданском деле, а доступ к его материалам имеют лишь участники процесса. Наконец, милиция в ответ на официальный запрос отправила в суд.

Отметим, что и раньше фраза вызывала вопросы: весной 2015 года в «черный список» попали видео со дня празднования Дня Воли в Минске, где ее выкрикивали. Но запретили тогда не фразу, а видео с ней (кстати, некоторые из них не заблокированы до сих пор).

Как правило, в список попадают конкретные предметы — диски и книги, атрибутика и страницы в Сети. До нынешнего дня лишь однажды, осенью 2016-го, в него был внесен текст. Это были слова песни «Вместе весело шагать по болотам, по болотам с пулеметом», которую тоже исполняли футбольные болельщики, хотя композиция известна еще со времен СССР.

Напомним, что в 2016 году были приняты поправки в КоАП. До того наказывали лишь за изготовление, распространение или хранение материалов, уже внесенных в «черный список» на основании решения суда. А после — еще и за такие же действия в отношении «информационной продукции, содержащей призывы к экстремистской деятельности или пропагандирующей ее» (то есть не внесенной в список ранее). Правда, за это грозит меньший штраф, до 20 базовых.

 
Теги: Минск
 
 
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В обновленный список экстремистских материалов внесен текст "Хто не скача, той [русский]".
 
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