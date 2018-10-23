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Массовые задержания чиновников и бизнесменов в Пуховичском районе
В 2015 году тогдашний губернатор Минской области Семен Шапиро (справа) вручал свидетельство председателя Пуховичского райисполкома Сергею Ленковцу. Фото: gorka.by
Речь идёт о руководителе района Сергее Ленковце, гендиректоре «Пуховичского агропродукта» Иване Гумовском и еще ряде управленцев.
Сергей Ленковец возглавил Пуховичский райисполком в конце 2015 года. До этого шесть лет был председателем Березинского райисполкома. После окончания Белорусской государственной сельскохозяйственной академии четыре года работал главным зоотехником в колхозе «Свислочь» (теперь ОАО «Голоцк»). С 2003 по 2009 год был руководителем хозяйства.
Председатель Совета директоров, генеральный директор ЗАО «Пуховичский агропродукт» Иван Гумовский довольно известный предприниматель. Им создано 1200 рабочих мест. В 2016 году Гумовский был назван «Человеком года Минщины». Удостоен благословения папы римского Бенедикта XVI и золотой медали римско-католической церкви за вклад в строительство костела в Марьиной Горке.
Иван Гумовский. Фото: gorka.by
В приемной председателя Пуховичского райисполкома не подтвердили, но и не опровергли информации о задержании Ленковца.
Иван Гумовский был недоступен по мобильному телефону. Последний раз он выходил в Viber 22 октября. В компаниях группы «Пуховичский агропродукт» заявили, что не владеют ситуацией.
Получить оперативный комментарий в силовых структурах не удалось.
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В Пуховичском районе произошли массовые задержания как местных высоких чиновников, так и бизнесменов.
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