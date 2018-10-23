Массовые задержания чиновников и бизнесменов в Пуховичском районе



В 2015 году тогдашний губернатор Минской области Семен Шапиро (справа) вручал свидетельство председателя Пуховичского райисполкома Сергею Ленковцу. Фото: gorka.by

Tut.by





Иван Гумовский. Фото: gorka.by

Речь идёт о руководителе района, гендиректоре «Пуховичского агропродукта»и еще ряде управленцев.Сергей Ленковец возглавил Пуховичский райисполком в конце 2015 года. До этого шесть лет был председателем Березинского райисполкома. После окончания Белорусской государственной сельскохозяйственной академии четыре года работал главным зоотехником в колхозе «Свислочь» (теперь ОАО «Голоцк»). С 2003 по 2009 год был руководителем хозяйства.Председатель Совета директоров, генеральный директор ЗАО «Пуховичский агропродукт» Иван Гумовский довольно известный предприниматель. Им создано 1200 рабочих мест. В 2016 году Гумовский был назван «Человеком года Минщины». Удостоен благословения папы римского Бенедикта XVI и золотой медали римско-католической церкви за вклад в строительство костела в Марьиной Горке.В приемной председателя Пуховичского райисполкома не подтвердили, но и не опровергли информации о задержании Ленковца.Иван Гумовский был недоступен по мобильному телефону. Последний раз он выходил в Viber 22 октября. В компаниях группы «Пуховичский агропродукт» заявили, что не владеют ситуацией.Получить оперативный комментарий в силовых структурах не удалось.