

Свой профессиональный праздник отметили культработники Солигорщины Автор: Эдуард Кидяев.

Ежегодно во второе воскресенье октября отмечается День работников культуры. Профессиональный праздник людей, посвятивших себя искусству. В сферу культуры приходят по призванию, внося поистине не оценимый вклад в духовное развитие общества, сохранение и преумножение культурного наследия страны.

В концертном зале ОАО «Беларуськалий» состоялось торжественное поздравление работников культуры Солигорщины с профессиональным праздником – Днем работников культуры, на котором присутствовали представители всех учреждений культуры, библиотек, детских школ искусств.













Профессия культработника – трудная, но бесконечно творческая, интересная и захватывающая, а ее представители – люди особые, их сердца и души – нараспашку, их энергия не знает покоя ни в будни, ни в праздники, ни в молодости, ни в старости.









От имени Солигорского районного исполнительного комитета и районного Совета депутатов слова благодарности за труд всем работникам культуры района адресовал заместитель председателя Солигорского райисполкома Алексей Павлович Страпко.





— День работников культуры появился в списке официальных праздников нашей страны не случайно. Он стал возможен благодаря весомому вкладу многих поколений работников культуры в социально-экономическое развитие страны. Плодами культуры ежедневно пользуемся все мы, посещая библиотеки, театры, музеи, концертные и выставочные залы, поэтому этот день – больше, чем просто профессиональный праздник. Культработники – это замечательные люди, которые увлекают жителей нашего региона в прекрасный светлый мир искусства и наполняют его красотой, любовью и творчеством, даря тепло своих сердец людям. Ваша профессия скромна, но очень необходима нашему обществу. Сегодня мы чествуем людей, которые творят культуру в наших деревнях и сёлах, несут свою важную и ответственную миссию в весьма непростых условиях.

Лучшие из лучших были награждены Почетными грамотами и благодарностями председателя Солигорского райисполкома.

Затем с приветственным словом к коллегам обратилась начальник управления идеологической работы, культуры и по делам молодёжи райисполкома Татьяна Анатольевна Кирбай, которая поздравила всех и пожелала крепкого здоровья, терпения и упорства в достижении целей и дальнейших успехов в творческом труде.









Под аплодисменты присутствующих Татьяна Анатольевна наградила ряд лучших работников отрасли Почётными грамотами главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Минского облисполкома и отдела идеологической работы, культуры и по делам молодёжи райисполкома.

Поощрил некоторых работников райком отраслевого профсоюза, районный Совет ветеранов и РОО «БЕЛАЯ РУСЬ».





Приятным подарком для всех присутствующих стало выступление артистов Белорусского государственного академического театра.









Работники культуры находятся в постоянном поиске инновационных форм культурно-досуговой деятельности, совершенствуя свое мастерство и профессионализм, чтобы снова дарить радость людям. Ведь главным для них являются сияющие от восторга глаза и благодарные улыбки зрителей. В этом и заключается суть профессии культработника – дарить людям праздник и хорошее настроение!