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Свой профессиональный праздник отметили культработники Солигорщины

24.10.2018 — Разное | Soligorsk News  
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14 октября 2018 23:26 2715

Свой профессиональный праздник отметили культработники Солигорщины

Автор: Эдуард Кидяев.

Ежегодно во второе воскресенье октября отмечается День работников культуры. Профессиональный праздник людей, посвятивших себя искусству. В сферу культуры приходят по призванию, внося поистине не оценимый вклад в духовное развитие общества, сохранение и преумножение культурного наследия страны.

Свой профессиональный праздник отметили культработники Солигорщины

В концертном зале ОАО «Беларуськалий» состоялось торжественное поздравление работников культуры Солигорщины с профессиональным праздником – Днем работников культуры, на котором присутствовали представители всех учреждений культуры, библиотек, детских школ искусств.

Свой профессиональный праздник отметили культработники Солигорщины
Свой профессиональный праздник отметили культработники Солигорщины
Свой профессиональный праздник отметили культработники Солигорщины

Профессия культработника – трудная, но бесконечно творческая, интересная и захватывающая, а ее представители – люди особые, их сердца и души – нараспашку, их энергия не знает покоя ни в будни, ни в праздники, ни в молодости, ни в старости.

Свой профессиональный праздник отметили культработники Солигорщины
Свой профессиональный праздник отметили культработники Солигорщины

От имени Солигорского районного исполнительного комитета и районного Совета депутатов слова благодарности за труд всем работникам культуры района адресовал заместитель председателя Солигорского райисполкома Алексей Павлович Страпко.

Свой профессиональный праздник отметили культработники Солигорщины

— День работников культуры появился в списке официальных праздников нашей страны не случайно. Он стал возможен благодаря весомому вкладу многих поколений работников культуры в социально-экономическое развитие страны. Плодами культуры ежедневно пользуемся все мы, посещая библиотеки, театры, музеи, концертные и выставочные залы, поэтому этот день – больше, чем просто профессиональный праздник. Культработники – это замечательные люди, которые увлекают жителей нашего региона в прекрасный светлый мир искусства и наполняют его красотой, любовью и творчеством, даря тепло своих сердец людям. Ваша профессия скромна, но очень необходима нашему обществу. Сегодня мы чествуем людей, которые творят культуру в наших деревнях и сёлах, несут свою важную и ответственную миссию в весьма непростых условиях.

Лучшие из лучших были награждены Почетными грамотами и благодарностями председателя Солигорского райисполкома.

Затем с приветственным словом к коллегам обратилась начальник управления идеологической работы, культуры и по делам молодёжи райисполкома Татьяна Анатольевна Кирбай, которая поздравила всех и пожелала крепкого здоровья, терпения и упорства в достижении целей и дальнейших успехов в творческом труде.

Свой профессиональный праздник отметили культработники Солигорщины
Свой профессиональный праздник отметили культработники Солигорщины

Под аплодисменты присутствующих Татьяна Анатольевна наградила ряд лучших работников отрасли Почётными грамотами главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Минского облисполкома и отдела идеологической работы, культуры и по делам молодёжи райисполкома.

Поощрил некоторых работников райком отраслевого профсоюза, районный Совет ветеранов и РОО «БЕЛАЯ РУСЬ».

Свой профессиональный праздник отметили культработники Солигорщины

Приятным подарком для всех присутствующих стало выступление артистов Белорусского государственного академического театра.

Свой профессиональный праздник отметили культработники Солигорщины
Свой профессиональный праздник отметили культработники Солигорщины

Работники культуры находятся в постоянном поиске инновационных форм культурно-досуговой деятельности, совершенствуя свое мастерство и профессионализм, чтобы снова дарить радость людям. Ведь главным для них являются сияющие от восторга глаза и благодарные улыбки зрителей. В этом и заключается суть профессии культработника – дарить людям праздник и хорошее настроение!

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14 октября 2018 23:26 2715 Свой профессиональный праздник отметили...
 
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