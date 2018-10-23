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"Подвела маленькая гайка". Как старенький внедорожник оказался в реке в центре Могилева

24.10.2018 20:23 — Разное | Tut.by  
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В центре Могилева в реке Дубровенке оказался старый «ЛуАЗ», он же «Волынь». Фото с места ЧП опубликовал очевидец в группе «Могилев Live» в соцсети «ВКонтакте». Как удалось выяснить TUT.BY, произошедшее назвать ДТП нельзя — владелец авто «нырнул» в реку специально.


Фото: Kirill Shumeyko, vk.com/ilovemogilev

Машину из реки быстро вытащили с помощью троса и отбуксировали к дому владельца. О произошедшем напоминают только следы колес на газоне набережной.

— Я готовлюсь к джип-триалу, а это была «проба воды». Подвела одна гайка — и все, колеса отказали, — объясняет могилевчанин.

В идеале «ЛуАЗ» должен был просто переехать узкую и неглубокую речку на раз-два. Но что-то пошло не так. Правда, Юрий не унывает. Говорит, все починит.

— Да, тут ездить нельзя, — улыбается он. — А где готовиться? За город выезжать?


Фото: Kirill Shumeyko, vk.com/ilovemogilev

Говорит, это будет его первый триал. В «ЛуАЗе» он заменит только мотор. Кузов восстановил с помощью машины-донора.

На вопрос, зачем ему все это, 30-летний Юрий заразительно улыбается:

— Вот вы какого года рождения? У вас веселое детство было? А у меня оно до сих пор длится!

Судя по настроению Юрия, первый народный советский внедорожник еще не раз искупается в Дубровенке.

 
Теги: Могилев
 
 
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TUT.BY узнал, что первый народный внедорожник нырнул не случайно и должен был выплыть, но что-то пошло не так.
 
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