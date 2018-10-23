Внимание! Стартовал второй этап голосования фотоконкурса «НН»

Уважаемые участники конкурса фотоконкурса «НН»! Мы не устаем любоваться вашими работами. Оказывается у «Нясвіжскіх навін» есть поклонники не только за пределами района, но и за границей. Предлагаем вашему вниманию очередные топ-10 фотографий. Напоминаем, что это уже второй этап голосования. По техническим причинам его начало было перенесено с 21 на 25 октября, однако срок голосования не изменился и составляет 7 дней с момента опубликования фото. Также вы ещё можете проголосовать за понравившуюся работу первого этапа. Для этого необходимо указать номер понравившейся работы в комментариях к статье «
Для тех, кто не успел прислать свои работы, напоминаем — вы можете это сделать отправив их на электронный адрес редакции redakcy@mail.ru или посредством личного сообщения в любую из наших групп в социальных сетях с пометкой «На конкурс». Советуем поторопиться, фотографии принимаются до 31 октября 2018 г.
1.Елена Андреева
2. Виктория Жукевич-Дзивота
3. Наталья Кухта
4. Светлана Кедрон
5. ГУО «Ясли-сад № 4 г. Несвижа»Кораблик детства»
Воспитатель дошкольного образования Жанна Михайловна Купцова с воспитанниками старшей «Б» группы
6. Александр Самохвал
7. ГУО «Затурьянский учебно- педагогический комплекс детский сад-средняя школа»
8. Александра Дигмунтович
9. Марина Тищенко
10. Семья Чибрик