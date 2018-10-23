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Внимание! Стартовал второй этап голосования фотоконкурса «НН»

24.10.2018 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Уважаемые участники конкурса фотоконкурса «НН»! Мы не устаем любоваться вашими работами. Оказывается у «Нясвіжскіх навін» есть поклонники не только за пределами района, но и за границей. Предлагаем вашему вниманию очередные топ-10 фотографий. Напоминаем, что это уже второй этап голосования. По техническим причинам его начало было перенесено с 21 на 25 октября, однако срок голосования не изменился и составляет 7 дней с момента опубликования фото. Также вы ещё можете проголосовать за понравившуюся работу первого этапа. Для этого необходимо указать номер понравившейся работы в комментариях к статье «Кто станет победителем фотоконкурса «НН»?  от  14.10.2018.  

 Для тех, кто не успел прислать свои работы, напоминаем — вы можете это сделать отправив их на электронный адрес редакции redakcy@mail.ru или посредством личного сообщения в любую из наших групп в социальных сетях  с пометкой «На конкурс». Советуем поторопиться, фотографии принимаются до 31 октября 2018 г.

 

 

Внимание! Стартовал второй этап голосования фотоконкурса «НН»
1.Елена Андреева

Внимание! Стартовал второй этап голосования фотоконкурса «НН»

2. Виктория Жукевич-Дзивота

Внимание! Стартовал второй этап голосования фотоконкурса «НН»

3. Наталья Кухта

Внимание! Стартовал второй этап голосования фотоконкурса «НН»

4. Светлана Кедрон

Внимание! Стартовал второй этап голосования фотоконкурса «НН»

5. ГУО «Ясли-сад № 4 г. Несвижа»Кораблик детства»

Воспитатель дошкольного образования  Жанна Михайловна Купцова с воспитанниками старшей «Б» группы

Внимание! Стартовал второй этап голосования фотоконкурса «НН»

6. Александр Самохвал

Внимание! Стартовал второй этап голосования фотоконкурса «НН»

7. ГУО «Затурьянский учебно- педагогический комплекс детский сад-средняя школа»

Внимание! Стартовал второй этап голосования фотоконкурса «НН»

8. Александра Дигмунтович

Внимание! Стартовал второй этап голосования фотоконкурса «НН»

9. Марина Тищенко

Внимание! Стартовал второй этап голосования фотоконкурса «НН»

Внимание! Стартовал второй этап голосования фотоконкурса «НН»

10. Семья Чибрик

Кто станет победителем фотоконкурса "НН"?

Показать результаты

Внимание! Стартовал второй этап голосования фотоконкурса «НН» Загрузка ...

 

 

 

 


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Уважаемые участники конкурса фотоконкурса «НН»! Мы не устаем любоваться вашими работами. Оказывается у «Нясвіжскіх навін» есть поклонники не только за
 
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Вороновская газета
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