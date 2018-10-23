Комментарий дня: «Регионами правят семейно-родственные кланы»

- Власть вынуждена арестовывать чиновников любого ранга. Сама вертикаль власти построена на коррупции: любые бюджетные средства проходят через тендерные комиссии, которые контролируют чиновники; в результате тендеры выигрывают фирмы, которые находятся в дружеских или приятельских отношениях с руководителем района.





Предприниматели говорят, что сегодня вертикаль построена на семейно-родственных связях, любой, даже самый мелкий бизнес, находится под ее крышей. В этот семейно-родственный бизнес уже пришли даже внуки чиновников. Фактически в Беларуси созданы семейно-родственные кланы. Руководство страны владеет ситуацией, но время от время должно «зачищать» и подчищать за своими вертикальщиками. Чиновники знают, что раньше или позже за ними придут, но пока есть время, стараются отработать серые схемы. Недавно мне сообщили, что посторонний человек купить МАЗ на заводе не сможет – нужно обращаться в определенные структуры; в такой же ситуации находятся местные заводы, которые контролируются местными администрациями.









В Беларуси складывается ситуация, что в предвыборные 2018-2019 годы надо показывать борьбу с коррупцией, хотя только незначительная часть населения все еще верит в нее. Но проблема в том, что мы бьем по хвостам, а на причины коррупции никто не обращает внимания. Между тем поселок Дрозды-2 расширяется, туда переезжают высокопоставленные чиновники и строят коттеджи за миллионы долларов.





- Значит, белорусскими регионами сегодня правят семейно-родственные кланы?





- Конечно. Скажу больше: нам дают крайне дозированную информацию о коррупции, всю информацию фильтруют силовые структуры и «сливают» ее через подконтрольные СМИ. Мы видим только верхушку коррупционного айсберга. По словам осужденных по статье 328, вместе с ними сидит очень много чиновников разного ранга.



