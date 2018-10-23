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Российский журналист о жизни в Беларуси: Тут хорошо, если вы не пожить, а в гости

24.10.2018 20:31 — Разное | Партизан  
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Корреспондент «Московского комсомольца» Александр Сорокин делится впечатлениями об опыте жизни в Беларуси.


Фото: МК.

Отношение к россиянам
Журналист считает, что отношение к россиянам в Беларуси довольно сдержанное. Сами по себе белорусы в большинстве своем доброжелательны и улыбчивы практически к любому собеседнику и попутчику.

«Но вот признавать исключительную и особую роль России как-то не особо горят желанием. Особенно молодежь. Просто всем понятно, что экономика Беларуси во многом зависит от русских денег, а признавать свою зависимость, поверьте, не очень-то приятно»,

— уверен журналист.

Язык
Журналист пишет, что в городах можно встретить вывески как на русском, так и на белорусском языках. У Сорокина сложилось впечатление, что последнее время был взят курс на беларуссизацию.

— Приехав в этом году в Гомель — второй по величине город страны, — с удивлением обнаружил, что на железнодорожном вокзале таблички с указанием путей даны на белорусском, английском и китайском языках. 

Деньги
Журналист пишет, что доходы у белорусов небольшие. Очень многие поэтому работают в Польше или в России. При этом в Беларуси довольно низкие цены на услуги ЖКХ.

Транспорт
Цены на железнодорожное сообщение внутри страны существенно ниже российских (примерно в два-три раза). А вот в общественном транспорте прокатиться стоит почти столько же, сколько и в российском.

Если говорить о междугородном и пригородном сообщении, то электричка оказывается в полтора раза дешевле автобуса. В то время как у России — наоборот.

Торговля
Журналист из Владимира считает, что крупных торговых продуктовых сетей в стране мало. В основном распространены небольшие магазины формата «у дома», в которых есть все необходимое, но ассортимент не слишком велик. Зато там продают то, что нельзя купить в России.

Продукты
Сорокин считает, что белорусские продукты по качеству мало отличаются от российских.

«Но кондитерские изделия, справедливости ради замечу, действительно в большинстве своем качественные и вкусные. Шоколадки производства местных фабрик делаются из тертого какао и не напоминают набившие оскомину «сладкие плитки» из России», — пишет журналист.

Благоустройство и дороги
Лет шесть назад дороги действительно были хорошими, отмечает автор. Но приехав в этом году, журналист не обнаружил особой разницей с российскими.

В конце журналист делает вывод, что в Беларуси хорошо, особенно если сюда приехать не пожить, а в гости. 

 
Теги: Гомель
 
 
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Корреспондент «Московского комсомольца» Александр Сорокин делится впечатлениями об опыте жизни в Беларуси.
 
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