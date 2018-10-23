Петушиная войнв в ЕАЭС









Беларусь — крупнейший поставщик мяса птицы в ЕАЭС. А основной потребитель белорусской продукции — Россия. С начала 2018 года белорусская сторона запретила ввоз мяса птицы сперва из Костромской области РФ, где производится самая дешевая в России курятина, а летом включила в черный список российских птицеводов из Смоленской области.





В конце июня Казахстан запретил поставки живой птицы и всех видов птицеводческой продукции с 36 птицефабрик Курской, Пензенской и Самарской областей. А спустя месяц в черный список попали птицефабрики из Орловской, Ростовской и Нижегородской областей.





Кыргызстан в начале октября запретил ввоз мяса птицы и яиц из Алматинской и Северо-Казахстанской областей Республики Казахстан. Но спустя неделю отказался от претензий к казахским птицеводам.





Баланс ЕАЭС

Запрет на импорт российской птицы — сильный удар: производство мяса птицы в РФ серьезно опережает внутренний спрос. Так, в 2016 году российские птицеводы производили в среднем 377 тыс. тонн мяса в месяц, к середине 2017-го этот показатель превысил 405 тыс. тонн, к концу 2017 года он достиг 420 тыс. тонн.





По прогнозу Росптицесоюза, в 2018 году производство мяса птицы в России может увеличиться еще на 100 тыс. тонн (2%) и превысить 4,9 млн тонн в убойном весе.





При этом внутреннее потребление, стремительно росшее в начале 2000-х, в последние годы практически не увеличивается. Излишки продукции российские птицеводы стараются вывезти за границу, чтобы не обрушить цены на внутреннем рынке.





Аналогичная ситуация в Беларуси. Остальные страны-члены ЕАЭС пока зависят от импорта мяса птицы. Но они хотят ограничить импорт, чтобы повысить инвестиционную привлекательность птицеводства и нарастить внутреннее производство.





Главный герой

Крупнейший экспортер мяса птицы в ЕАЭС — Беларусь. За семь месяцев 2018-го она поставила в Россию, Армению, Казахстан, Кыргызстан 86 тыс. тонн мяса птицы, что на 11% выше уровня 2017 года. Причем 93% или 80 тыс. тонн продукции белорусские птицеводы отгрузили в Россию.





Российские птицеводы занимают второе место. С января по июль они нарастили экспорт в Беларусь, Армению, Казахстан и Кыргызстан на 17%, до 30 тыс. тонн. У россиян экспорт более диверсифицирован, чем у белорусов. На долю крупнейшего импортера российской птицы — Казахстана — приходится 55% всего экспорт птицы из России в ЕАЭС.





Лебедь, рак и щука

«Птичья война», в которую вовлечены четыре из пяти членов ЕАЭС, имеет под собой куда более серьезные причины, чем те, которые обычно называются. Например, ограничения, введенные Беларусью в отношении России, аргументировались предупреждением Международного эпизоотического бюро о случаях заболевания птиц высокопатогенным гриппом. Казахстан не стал придумывать велосипед и тоже со ссылкой на птичий грипп ограничил поставки из России. На высокопатогенный птичий грипп и болезнь Ньюкасла сослался Кыргызстан, когда ввел ограничения в отношении Казахстана.





Вероятно, обычно все эти болезни — не более чем формальный повод. Так, Минсельхоз РК назвал действия кыргызской стороны «неправомерными», напомнив, что «в Алматинской области за последние 10 лет болезней птиц не зафиксировано», а «карантин по болезни Ньюкасла птиц, объявленный в Айыртауском районе Северо-Казахстанской области, снят еще 19 сентября 2018 года».





Конкуренция, ничего личного

Члены ЕАЭС пытаются получить конкурентные преимущества друг перед другом. Кыргызстан недоволен зависимостью от поставок мяса птицы и яиц из Казахстана. В Союзе птицеводов Казахстана заявили, что потребность в курином яйце Кыргызстан на 70% закрывает за счет казахстанского импорта. За январь-июль из Казахстана в Кыргызстан экспортировано 613,9 тонны мяса птицы. Кыргызстан пока не может похвастаться стремительным ростом производства в птицеводстве.





Возможно, власти рассчитывают, что запрет импорта приведет к дефициту и росту цен, а заодно подрастет инвестиционная привлекательность отрасли.





Внутренний рынок мяса птицы РК на 52% зависит от импорта, говорят Союзе птицеводов Казахстана. Этот факт очень беспокоит республиканские власти. Чтобы выправить ситуацию по госпрограмме поддержки птицеводства, в 2017 году за произведенное и реализованное пищевое яйцо в объеме 31,8 млн штук выплачены субсидии на сумму 63,6 млн тенге (11,3 млн рублей), за произведенные и реализованные 3,2 тыс. тонн мяса птицы птицеводческие предприятия получили из бюджета 161,3 млн тенге (28,8 млн рублей).





Производство птицы растет в республике ударными темпами. Президент Союза птицеводов Казахстана Руслан Шарипов прогнозирует увеличение производства в 2018 году до 211 тыс. тонн, что на 30 тыс. тонн больше, чем в 2017-м. По его словам, с 2008 года производство мяса птицы в стране увеличилось на 175%, прирост по яйцу — 70%.





По мнению казахстанского экономиста Петра Своика, на экономику Таможенный союз и ЕАЭС существенно не повлияли, потому что «экономическим содержанием они объективно не наполнены, так как проект Евразийской интеграции на самом деле политический». Гарантий, что после отмены уже введенных ограничений на ввоз мяса птицы и яиц не будут введены новые, нет. Гарантий, что после всех этих передряг ограничения, уже со своей стороны, не введет Россия, пока занимающая роль потерпевшей стороны, — тоже нет. Гарантий, что Кыргызстан, который пока не афиширует амбиции по развитию собственной птицеводческой отрасли, вдруг не займется жесткой протекцией в ущерб партнерам по ЕАЭС, — опять же никаких.









Война за рынки сбыта куриной продукции в ЕАЭС далеко не последняя. Отменив таможенные границы, стороны вынуждены защищать свои рынки не таможенными мерами, говорит Своик. «Барьеры, которые раньше были инструментом таможенников, теперь воздвигают санитарные врачи, специалисты сельскохозяйственного или технического контроля. А это — применение суррогатного инструментария только множит взаимные нестыковки и разногласия», — резюмирует Своик.







