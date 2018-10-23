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В социальных сетях появляются фейковые страницы активистов БХД с критикой партии
В социальных сетях планомерно начали появляться фейковые страницы известных активистов Белорусской христианской демократии с критикой как самой БХД, так и отдельных представителей ее руководства.
Как сообщает
"Мы расцениваем это как признание успешности деятельности БХД со стороны спецслужб, так как ни репрессиями, ни отсутствием регистрации, ни другими препятствиями у них не получается ни остановить деятельности христианских демократов, ни хотя бы внести раскол.
Мы также призываем других активистов, которые будут сталкиваться с подобными фейковыми страницами, сразу же жаловаться на них в администрацию социальных сетей, а всех других - перепроверять информацию, которую они видят", -- говорится в сообщении.
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В социальных сетях планомерно начали появляться фейковые страницы известных активистов Белорусской христианской демократии с критикой как самой БХД, так и...
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