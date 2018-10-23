В социальных сетях появляются фейковые страницы активистов БХД с критикой партии

партийный сайт, о фейковой странице сообщил координатор христианских демократов в Как сообщаето фейковой странице сообщил координатор христианских демократов в Могилеве Олег Аксенов. Ранее подобная страница появлялась и от имени витебской активистки Елены Шабуни.





"Мы расцениваем это как признание успешности деятельности БХД со стороны спецслужб, так как ни репрессиями, ни отсутствием регистрации, ни другими препятствиями у них не получается ни остановить деятельности христианских демократов, ни хотя бы внести раскол.





Мы также призываем других активистов, которые будут сталкиваться с подобными фейковыми страницами, сразу же жаловаться на них в администрацию социальных сетей, а всех других - перепроверять информацию, которую они видят", -- говорится в сообщении.