Экс-зампред Молодечненского райпо может провести 7 лет в колонии за взятки

Мужчина обвинялся по ч.3 стати 430 Уголовного кодекса Беларуси – ему инкриминировались взятки на общую сумму 60 000 рублей "за благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию, а также за обеспечение подготовки объективного технического задания и его утверждения".





Как было установлено, обвиняемый договорился с генеральным директором одной из фирм, которая намеревалась участвовать в тендере на поставку котельного оборудования. Было обещано составить такие условия, которые обеспечат победу именно этой фирме.





За помощь зампред рассчитывал на финансовую "благодарность".





Как проинформировали в суде, впоследствии в период с 2015 по 2018 годы, будучи должностным лицом, мужчина в несколько этапов и разными суммами принял в качестве взятки денежные средства в размере 60 тысяч рублей за то, что положительно решал вопросы, входящие в его компетенцию. Кроме того, он обеспечивал техническое задание, а также его утверждение.





Бывшему зампреду назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет с отбыванием в исправительной колонии усиленного режима с конфискацией имущества. Он также на 5 лет лишен права занимать должности, которые связаны с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей и совершением юридически значимых действий.





Приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован.



