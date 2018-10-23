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Samsung требует от Ксении Собчак 1,6 миллиона долларов
Компания Samsung,
Ксения Собчак является послом бренда Samsung и должна публично пользоваться смартфонами компании. Но ее неоднократно «ловили» на использовании аппаратов компании Apple, в том числе на одном из эфиров. В нем она прикрыла iPhone листом бумаги. По информации Mirror, телеведущую также замечали с iPhone на других общественных мероприятиях в Москве.
РБК
РБК запросил комментарий от представителя Ксении, Кирилла Суханова. Он «не подтвердил и не опроверг информацию о том, что Samsung хочет взыскать с Собчак некую сумму за пользование другим смартфоном в эфире».
«Я не обращаю внимания на публикации желтой прессы, поэтому комментировать это я никаким образом не буду», — заявил он. Официальных комментариев Samsung пока также не поступало.
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Официальных комментариев Samsung пока также не поступало.
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