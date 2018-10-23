|
Новости экономики за 24.10.2018
Новости Беларуси. Китай строит жилье в Беларуси. Уже в 2019 году в Минске возведут многоквартирный дом. Деньги на строительство на безвозмездной основе выделило китайское правительство. Новый дом на 80 квартир появится во Фрунзенском районе. Подробности этой и другие экономические новости в программе Новости «24 часа» на СТВ.
УСПЕТЬ ДО 15 НОЯБРЯ
До 15 ноября надо успеть заплатить налог на недвижимость и земельный налог. Имеющим в собственности землю, жилой дом, садовый домик или гараж напоминают о необходимости рассчитаться с казной. Что касается многоквартирных домов, то если в собственности одна квартира – жильцы подпадают под льготу и не платят налог, а собственники двух и более квартир обязаны его уплатить.
За дома, имеющие фундамент, стены, крышу или строительство которых завершено, но они не зарегистрированы, тоже придется заплатить налог на недвижимость.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Китай строит жилье в Беларуси. Уже в 2019 году в Минске возведут многоквартирный дом. Деньги на строительство на безвозмездной основе выделило...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)