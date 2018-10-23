|
Белорусский проект OneSoil попал в самый популярный в США агрегатор стартапов Product Hunt
Новости Беларуси. Команда опубликовала подробную карту полей Европы и США (а их, только вдумайтесь, более 60 миллионов), сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В сервисе можно увидеть любое поле – и свое, и соседское, и белорусское, и нидерландское. Алгоритмы автоматически устанавливают границы поля и определяют культуру, растущую на нем, – например, пшеницу, картофель или кукурузу. Еще они вычисляют вегетационный индекс (как взошла та или иная культура).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Команда опубликовала подробную карту полей Европы и США (а их, только вдумайтесь, более 60 миллионов), сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)