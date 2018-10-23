Цена золота движется к 1300 долларов за унцию

Новости мира. Цены на золото растут в условиях геополитической неопределенности. За один день драгоценный металл подорожал на 1,1 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Факторы говорят в пользу дальнейшего роста до 1300 долларов за унцию. Перед новым рывком вверх золото может сделать паузу и откатиться в результате фиксации прибыли. Но техническая картина по драгоценному металлу определенно продолжает улучшаться.