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Цена золота движется к 1300 долларов за унцию
Новости мира. Цены на золото растут в условиях геополитической неопределенности. За один день драгоценный металл подорожал на 1,1 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Факторы говорят в пользу дальнейшего роста до 1300 долларов за унцию. Перед новым рывком вверх золото может сделать паузу и откатиться в результате фиксации прибыли. Но техническая картина по драгоценному металлу определенно продолжает улучшаться.
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Новости мира. Цены на золото растут в условиях геополитической неопределенности. За один день драгоценный металл подорожал на 1,1 %, сообщили в программе Новости «24...
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