Серебряные монеты выпустил Нацбанк к 100-летию финансовой системы Беларуси

Новости Беларуси. Нацбанк выпустил в обращение памятные монеты к 100-летию финансовой системы Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Серебряные монеты номиналом 20 рублей тиражом 2500 штук, такое же количество медно-никелевых номиналом 1 рубль. Они являются законным платежным средством Беларуси и обязательны к приему по нарицательной стоимости при всех видах платежей без всяких ограничений.